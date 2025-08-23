吉田羊、三谷幸喜から「横顔だけ褒めてもらえる」

女優の吉田羊が、8月22日に放送されたトーク番組「A-Studio＋」（TBS系）に出演。三谷幸喜から「横顔だけ褒めてもらえる」と語った。



映画「遠い山なみの光」に出演している吉田羊が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。



東京サンシャインボーイズの復活公演に吉田を起用して以来、作品に多く起用するようになった三谷幸喜が、吉田の魅力について「横顔と正面の顔のギャップ」とコメントした。



吉田は笑いながら「そうなんですよ。横顔を褒めて頂いて。横顔だけ褒めて頂きますね。で、『いつか羊さんの横顔だけの映画が撮りたい』って。だから落語の映画が良いと思う」と語った。