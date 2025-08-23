【漫画】登山道でしばしば目にする動物の＜落とし物＞。タヌキにイノシシ、クマのものも！？フンはただの「汚いもの」でなく、野生動物の存在を教えてくれるメッセージ
『レジャー白書2022』によれば登山の参加人口は440万人（21年度）と、たいへん多くの方が楽しんでいます。一方、登山を通じて遭遇した出来事や気づいたこと、”あるある”などをブログで発信し、人気を博しているのが主婦のたまごさん。今回のテーマは「動物の落とし物」です。
動物の“落とし物”
登山をしていると、ときどき登山道の真ん中に動物の“落とし物”が転がっていることがあります。
そう、フンです。
【１】うわっ！
美しい風景に爽やかな空気に囲まれ、気持ちよく歩いていたら登山道の真ん中にフン。
フンを避けて歩いたのに、しばらく道を歩いた先に、またフンが…。
「どうして堂々と真ん中に！？」と突っ込みたくなります。
わざわざ登山道に落としていくワケ
でも「茂みや道の脇ですればいいのに」と思うのは人間のエゴなのでしょう。
シカやイノシシなどは、フンをただの排泄ではなく“サイン”として使うことがあるそうです。
【２】ここはあくまで山だからねえ…
人間が作って歩く登山道に落としていくことは、動物たちにとっても
「ここは自分のエリアだ」
と伝えるのに格好の方法なのかもしれません。
もちろん本当の理由は動物たちに聞いてみないとわかりませんが。
見かけたくない熊のフン
ただし、今一番見かけたくないのが熊のフン。
最近は各地でクマの被害が報じられているだけに、登山道に“でっかい落とし物”があるとドキッとします。
【３】気づけばここにもあそこにも…
見た目の特徴としては、人間のものと同じくらいのサイズ感。およそ直径5センチ以上の大きな塊や太いソーセージ型のことが多いそうです。
匂いにもヒントがあるとのこと。
熊のフンは意外と無臭。動物園っぽい臭いを放つこともないので、嗅いでみれば違いがわかるとか。
そういえば、猿のフンばかりの登山道を歩いた時は臭かった…。
人間のモノだったら絶対に嫌なのに
また、新しいものを見つけたら、それは「今まさに近くに野生動物がいますよ」というサインかも？
なので私も新しいフンを見かけた場所では立ち止まらず、鈴やストックで音を出しながら、その場から立ち去るようにしています。
フンはただの「汚いもの」ではなく、野生動物の存在を教えてくれる大事なメッセージ。ちょっとした観察で、登山へのリスクが減り、そして面白くなるかもしれません。
そういえば、山ではありませんが、宮島の厳島神社に行ったときも島内のあちこちが鹿のフンだらけでした。
最初は踏まないようにと避けていたのに、終盤には「まあ、もう何個か踏んでるかも」と半ば開き直りモード。
人間のモノだったら絶対に嫌なのに、動物のモノだと思うと…なぜか諦めがつくんですよね。