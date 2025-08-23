今でこそ世界で確固たる地位を築いている日本車だが、暗黒のオイルショックで牙を抜かれた1970年代、それを克服し高性能化が顕著になりイケイケ状態だった1980年代、バブル崩壊により1989年を頂点に凋落の兆しを見せた1990年代など波乱万丈の変遷をたどった。高性能や豪華さで魅了したクルマ、デザインで賛否分かれたクルマ、時代を先取りして成功したクルマ、逆にそれが仇となったクルマなどなどいろいろ。本連載は昭和40年代に生まれたオジサンによる日本車回顧録。連載第72回目に取り上げるのは1997年にデビューした三菱パジェロエボリューションだ。

エボリューションは進化の象徴

エボリューションは英語で進化、発展という意味で、三菱は世界ラリー選手権（WRC）のグループA車両のホモロゲーションを取得するためのモデルとして1992年9月にランサーエボリューションをデビューさせた。

車名にエボリューションを冠した市販モデルが登場したのは1983年のボルボ240ターボエボリューションが最初だったように思う。それより前にも存在していたかもしれないが、少なくとも一般にエボリューションという言葉を認知させたのはボルボ240だったように思う。初期のグループAツーリングカーレースで活躍し、『Flying Brick（空飛ぶレンガ）』と呼ばれた名車だ。

1992年にランサーエボリューションが初登場。1994年にエボIIが登場して以降、初代モデルはエボIと呼ばれるようになった

その後BMWは1987年のBMW M3エボリューションを皮切りに、M3エボリューションII（1989年）、M3スポーツエボリューション（1989〜1990）と進化させた。一方ドイツツーリングカー選手権でBMWと覇権争いをしていたメルセデスベンツは、190E 2.5-16エボリューションI（1989年）、190E 2.5-16エボリューションII（1989年）と応戦。

WRCでもエボは登場している。ランエボよりも8カ月ほど早く登場したのがランチアデルタインテグラーレエボルツィオーネ（1992年1月）。エボルツィオーネとは、エボリューションのイタリア語版で同じく進化という意味だ。

レースやラリーの世界では勝つためには進化を続けなければいけない。エボリューションという言葉はまさにその進化の象徴なのだ。

空飛ぶレンガと恐れられていたボルボは1983年に240ターボエボリューションを登場させた

エボリューションは三菱の専売特許!?

三菱はランサーエボリューションに関しては、最終的には2015年に生産終了となったエボXまで進化させ続けた。ちなみにランエボ、数字でいえばI〜X（10）の10モデルだが、6.5という位置づけのトミ・マキネン・エディション、VIII（8）とIX（9）にはMRが存在するため、全13モデル存在する。

ランサーで毎年のように激しく進化させていったこともあり、一般の人たちがエボリューション＝三菱というイメージが浸透している。

その三菱がランサーシリーズ以外で唯一エボリューションを設定したのが2代目パジェロをベースとしたパジェロエボリューション（通称パジェロエボ）なのだ。

パジェロエボが登場した時、ランエボシリーズは第2世代のエボIV（1996年登場）だった

1997年のパリ・ダカはメーカーのプロト参戦禁止

三菱といえば国際ラリー活動。日本メーカーとして早くから海外ラリーに参戦するなか、1983年に初代パジェロでラリーレイドのパリ・ダカールラリー（以下パリ・ダカ）に初参戦。それ以来、三菱のラリー活動のメインはパリ・ダカで、1990年代に入ってWRCのワークス参戦にも力を入れていった。

迎えた1997年のパリ・ダカはレギュレーションが大きく変更され、プロトタイプカークラス（T1というカテゴリー）、ガソリンターボエンジンのメーカーのワークス参戦が禁止となった（個人、プライベーターは参戦OK）。

プロトタイプカーとは外観は市販車の面影を残すもののエンジン、足回りなどのメカニズムはまったく別物の競技専用に開発されたスペシャルマシンのことで、1996年までは三菱のワークスチームは、2代目パジェロベースのプロトタイプカーでの参戦だったため市販車改造クラス（T2）のベース車の開発に迫られた。

プロトでの三選禁止初年度の1997年パリ・ダカは篠塚建次郎氏が日本人初優勝を決めた

篠塚建次郎氏がパリ・ダカで日本人初優勝

大きな波乱、混乱も予想された1997年のパリ・ダカだったが、三菱にとっては忘れられぬ大会となった。三菱ワークスは3台のパジェロと1台のチャレンジャーで参戦したが、パジェロが1〜3位を独占し、チャレンジャーが4位に入る快挙。しかも、優勝したのは三菱の日本人エースで社員ドライバーの篠塚建次郎氏で、日本人初のパリ・ダカウィナーに輝いた。4位のチャレンジャーは、現在三菱のラリー部門のトップである増岡浩氏。

初の1〜4位独占に沸く三菱だったが、1998年大会用のマシンの開発は急務だった。実は1997年大会は、市販車改造クラスではあったが、改造範囲は比較的広く足回りなどはプロトタイプカーからの移植も可能で、パジェロもそうしていたが、1998年大会は改造範囲が狭められ厳しくなり、足回りの移植は不可となった。そうなると、それまで膨大に蓄積されたデータ類も使えなくなる……。

パジェロエボとその開発ドライバーを務めた篠塚氏。シブい写真だ

パジェロエボはパリ・ダカで勝つために生まれた

パリ・ダカで勝てるポテンシャルを持った市販車の必要性に迫られた三菱。その結果、パリ・ダカで勝つことを絶対命題として生まれたのがパジェロエボで1997年9月22日に正式発表され10月から販売を開始。

パジェロはパリ・ダカへの参戦によって得られたデータなどがフィードバックされて市販車が大きく進化してきた。しかしパジェロエボは、まったく逆の手法で、勝つための技術が満載された市販車モデルなのだ。基本的な構造が変更できないグループAのWRCよりも改造範囲が狭い市販車改造クラス（T2）ということでまったく妥協なしで、ストイックなまでにポテンシャルアップを目指して開発が進められた。

市販車改造クラスを制すには優れた市販車が必要ということで、パジェロエボは妥協なく開発された

前後のブリスターフェンダーはトレッド拡大のため

パジェロエボのベースは3ドアメタルトップのZR-S

パジェロエボのベースとなっているのは、2代目パジェロの3ドアのショートボディのZR-Sというグレード。

ボディサイズは全長4075×全幅1875×全高1915mmで、当時のクルマで全幅1875mmは強烈にワイドで、それがゆえにバカデカいという印象的だったが、その一方で全長は異様なまでに短い。何しろ現行車でいえばヤリスクラスなのだ。ショートボディにワイドトレッドにより、キビキビとした回頭性と旋回時のスタビリティを両立。

ベースのZR-Sに比べて全幅は90mmワイドとなっているのは、パジェロエボが前：＋125mm、後：＋110mmで前後とも1590mmに広げられたワイドトレッドを採用しているから。タイヤがボディ内に収まるように前後に仰々しいまでのブリスターフェンダーを装着しているのだ。片側45mmのフェンダーの拡幅は迫力満点だ!!

前後の振りスターフェンダーが大迫力。大型フィン付きのリアスポイラーも特徴的

足回りの変更が急務

サスペンションはベースのZR-Sが前：ダブルウィッシュボーン／トーションバースプリング式、後：3リンク／コイル式なのに対し、パジェロエボは4輪ダブルウィッシュボーン／コイル式に変更。このサスペンションはARMIE（アーミーと読む）と命名され、All Road Multilink Indipendent suspension for Evolutionの頭文字をとったもの。クロカンタイプのオフロード4WDとしては初の四輪独立縣架で、悪路でも最適なトラクションを確保すると同時に、乗り心地も考慮されていた。

加えて、砂漠、悪路を走破するためにはサスペンションストロークの確保は急務で、前：240mm、後：270mmという市販モデルではオーバースペックとも思える超ロングストロークのよく動く足を実現。最低地上高も245mmを確保している。

そのほかボールジョイント式スタビライザーの採用、凸凹道でもしっかりと減衰するようにショックアブソーバーの最適化が図られるなど、シャシー、足回りはベースとはまったく別物に仕上げられている。これもパリ・ダカで勝つためだ。

闘うクルマとして、シャシー、足回りの強化は急務だった

高回転が気持ちよく、トルクバンドの広いエンジン

三菱は1996年8月に世界初の量産ガソリン直噴エンジンのGDIをギャラン／レグナムに搭載。その後拡大採用していき、1997年5月には3.5L、V6DOHCのGDIをパジェロにも搭載（245ps/35.0kgm）。

パジェロエボの心臓部はこの3.5L、V6DOHCのGDIをベースに三菱独自の可変バルブタイミング＆リフト機構のMIVECを組み合わせてNEエンジンながら当時国産車の上限であった280psをマーク（最大トルクは35.5kgm）。ベースエンジンに比べて35ps/0.5kgmのスペックアップとなっていた。

3.5L、V6DOHCのGDIエンジンにMIVECを組み合わせて280psをマーク

三菱のMIVECはホンダのVTECに匹敵する技術で、その回転フィールの気持ちよさ、低速と高速のカムが切り替わる時の自然なフィーリングなどを持っていて評価が高かった。

実際にパジェロエボのエンジンも、3.5Lという大排気量とは思えない軽やかな回転フィールを持つ。回転とともにパワーが盛り上がって、しかもサウンドも猛々しくなる本当に心地のいいユニットだった。

ただし、高回転化、ハイスペック化により燃費はベースが9.0km/Lに対し、5速MTが7.5km/L、5速ATが7.1km/Lと悪化。ガソリンタンクは70Lの大容量を誇ったが、実際は500kmも走れなかった。おまけにハイオク指定ゆえガソリン代は安くはなった。燃費は現代のクルマから考えると劣悪という部類も、パジェロエボのポテンシャルにほれ込んだ人にとっては我慢できるレベル。

ボンネットは軽量化を考えてアルミ製に変更

高性能をイージーに堪能できる

駆動系は三菱自慢のスーパーセレクト4WD。2H（後輪駆動）、4H（フルタイム4WD）、4HLc（センターデフロック）、4LLc（副変速機付きローレンジ4WD）を自在に選択でき、常に最適な駆動力を確保でき、しかもイージーに誰でも使えるという優れもの。

この珠玉のNAエンジン、駆動系に組み合わされるトランスミッションは5速MTとINVECS-IIスポーツモード5速ATの両方をラインナップ。人気はイージーに高性能を堪能できるマニュアル操作が可能な5ATなのだが、逆に現在5MT車は中古マーケットで希少価値が高い。

ちなみにパジェロエボは、三菱の社員ドライバーとしてパリ・ダカ、WRCに参戦していた篠塚建次郎氏が開発ドライバーを務めた。自らが参戦するマシンのベース車を開発する工程はさぞかしモチベーションも上がり楽しかっただろう。

スーパーセレクト4WDによって、誰もがイージーにオフロードを堪能できる

外観はすべてについて理由がある

パジェロエボではボディワークにもこだわりを見せた。何しろ勝つことが絶対命題だけに手抜きは一切ない。仰々しく見えるボディデザインも、一つひとつに理由があり、こけおどし的なものは皆無なのだ。

まずはエアロダイナミクス。サイドストップ一体型エアダムスカート、そしてリアの大きな特徴である大型フィン付きリアスポイラー（角が生えたように見える）は高速域でのダウンフォース強化と整流効果を狙ったもの。

一見チョロQルックに見えるパジェロエボ。真横から見たアングルはぜい肉を削ぎ落としたアスリート的

エアインテーク付きアルミ製ボンネット、フロントのオバフェンに装着されたエアアウトレット、開口部の広いラジエターグリルは冷却性能の向上を狙ったものだ。フロントのアンダーガードは、見た目を精悍にするためのアイテムではなく、悪路走破において下回りを保護するアイテムだ。

前出の仰々しいまでのオーバーフェンダーは、ワイドトレッド化を実現させるため。専用デザインの片側2個左右で4個のフォグランプを埋め込んだ大型フロントバンパー、リアバンパーとも精悍さを醸し出している。

美しさは皆無だが、機能美というにふさわしい迫力は数ある日本の競技ベース車でも群を抜いている。

フロントのプロジェクターフォグを4つ埋め込んだ大型フロントバンパーもカッコいい

快適装備や安全装備が充実

インテリアは基本デザインはベースのZR-Sと同じながら、メーター回り、エアコンの吹き出し口にカーボン調パネル（リアルカーボンでないのは残念だが価格を考えると許す）を採用、ステアリングは本革巻きの4本スポークのスポーティなものがあしらわれる。

シートはサイドサポート性に優れたレカロシートを特別装備。実際に座ってみるとフィット感抜群で、高速のロングツーリンゴなどでも疲れ知らず。

シックな色遣いのインテリア。本革巻き4本スポークステアリングは握り心地に優れている

その一方で昔の競技ベース車＝エアコンレスというイメージもあるなか、フルオートエアコンは標準装備だし、キーレスエントリーも標準のため街中で使う際のロードカーとしての利便は性高い。

ABS、運転席・助手席の両席エアバッグという当時の安全装備も標準装備していたように単なる”競技バカ”ではないのだ。

サイドサポート性に優れたレカロシートを標準装備

2500台限定ながらバーゲンプライス

パリ・ダカで勝つために生まれたパジェロエボは抜かりのない改良、変更が施されているのがわかってもらえたはずだ。2500台限定でベースのZR-Sの5速ATが355万7000円に対し、パジェロエボは5速MTが374万円、5速ATが390万8000円と装備内容を考えると破格の価格設定だった。

今この手のクルマが出れば、瞬殺となるのは確実。ましてやパジェロエボはバーゲンプライスで登場したが、当時クロカンはブームが去った後はワゴン、ミニバンに人気面で圧倒されていて販売を落としていた。そのためパジェロが3代目に切り替わる1999年まで販売された。2500台の限定と謳っていたが、実際は若干増産されて2700台程度が販売されたもよう。今になって買っておけばよかったと後悔している人は少なくない。

日本のラリー界のレジェンド2人、篠塚氏と竹平素信がパジェロエボの前で談笑。パジェロエボの初試乗の時のカット

20世紀最強のクロカン

では、三菱渾身のパジェロエボの戦績はどうだったのか？

1998年のパリ・ダカでデビューしたパジェロエボを改良したT2マシンはラリー実戦でも想定どおりの高いポテンシャルを発揮。1997年に続き、1〜3位がパジェロエボ（篠塚氏は2位）、4位がチャレンジャー（増岡氏）と1〜4位を独占。ベースとなったパジェロエボの秀逸性も大々的にアピール。

翌1999年は優勝こそできなかったが、パジェロエボは2、3位、4位（篠塚氏は4位）で、この年をもってパジェロエボでのワークス参戦は終了となった。パジェロエボはわずか2年間であったがラリーファンに鮮烈な印象を残して去っていった。

三菱は20世紀の最後にラリーレイドでの強さ、市販車の秀逸性をパジェロエボにより大々的にアピールすることに成功した。パジェロエボは20世紀最強のクロカンだ!!

新車で買って乗り続けている人、中古で買った人も長く愛し続けてほしい一台だ。

1998年のパリ・ダカはデビューウィンを含む1〜3位を独占

【三菱パジェロエボリューション（5AT）主要諸元】ホイールベース：2420mm

車両重量：1970kg

エンジン：3496cc、V6DOHC

最高出力：280ps/6500rpm

最大トルク：35.5kgm/3000rpm

価格：390万8000円

エボリューション専用のストライプはオプション

【豆知識】

篠塚建次郎氏は東海大学在籍時代から日本の国内ラリーに参戦。三菱のモータースポーツワークスチームの『コルト・モータースポーツ・クラブ（CMSC）』は篠塚氏の活躍に目をつけ大学在学中にスカウト。篠塚氏は大学卒業後に三菱自動車に入社し、自動車メーカーに勤務する傍ら、週末はラリーに参戦するという社員ドライバーとして活躍。全日本ラリーのタイトルを獲得後海外ラリーにも参戦し、WRCでは1991年にアイボリーコーストでWRC日本人初優勝（翌1992年も優勝）。パリ・ダカは1986年にパジェロで初出場し、1997年に初優勝。2002年に三菱を退社後は日産ワークスからパリ・ダカに参戦したほか数多くの海外ラリーに参戦。ラリーを引退後はソーラーカーレースで実力を発揮。2022年に『日本自動車殿堂』入りしたが、2024年3月逝去。

三菱退社後はいろいろなカテゴリーに参戦してラリーを楽しんでいた篠塚氏

市原信幸

1966年、広島県生まれのかに座。この世代の例にもれず小学生の時に池沢早人師（旧ペンネームは池沢さとし）先生の漫画『サーキットの狼』（『週刊少年ジャンプ』に1975〜1979年連載）に端を発するスーパーカーブームを経験。ブームが去った後もクルマ濃度は薄まるどころか増すばかり。大学入学時に上京し、新卒で三推社（現講談社ビーシー）に入社。以後、30年近く『ベストカー』の編集に携わる。

