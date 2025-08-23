第107回全国高校野球選手権大会（甲子園）の閉会式が23日に行われ、日本高野連会長の宝馨会長が大会を講評した。

宝会長は各校の健闘を称えた講評後、今大会で初めて実施した一日4試合日での朝夕2部制について「酷暑とも言われる暑さへの対策でありました」と言及。「雨模様の日が何日かあり、気温が相対的に低くなった日、雨の影響で試合終了時間が遅くなった日もありました。雨による67分の中断があったとはいえ、試合終了が22時46分となり、両校関係者、試合終了まで観戦された皆さまにはご迷惑をおかけいたしました」と謝罪した。一方で、雨天時に「球場が判断良く迅速に内野の全面シートを施していただいたおかげで、グラウンドが水浸しになることを回避でき、第4試合まで完了できた日もありました」と指摘。「このような球場側の迅速な対応が大会のスムーズな運営に大きく貢献してもらっています。ここで是非ともお伝えしたく存じました。球場関係者の皆さまに今一度、感謝の気持ちをお伝えしたいと思います」と感謝を述べた。

今大会では原則として午前の部は午後1時30分、夕方の部は午後10時を過ぎると新しいイニングに入らずに翌日以降に継続試合を実施する規則が設けられた。

甲子園大会史上初となる継続試合は実施されなかったものの、8日の綾羽（滋賀）―高知中央（高知）との1回戦では、大会史上最遅となる午後10時46分試合終了という事態を引き起こした。

2部制が採用された5〜9日の5日間での選手の熱中症疑いは計15試合で8件あり、昨夏の5日目終了時点の20件から大幅に減少。ただし、昨年より平均気温が2度低かったことが要因だった可能性が高いとみられている。

今後は2部制出場校にアンケートを取るなどして検証を進めていく。