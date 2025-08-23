「全国高校野球選手権・決勝、沖縄尚学３−１日大三」（２３日、甲子園球場）

優勝キャプテンインタビューでまさかの展開が待っていた。沖縄尚学の真喜志拓斗主将の母はこの日が誕生日。インタビュアーからふられると「育ててくれてありがとう」とお立ち台から伝え、アルプススタンドの母は涙を浮かべた。

インタビュアーから「感謝の言葉を伝えてみませんか？」という問いかけに「本当に今までこうやって甲子園で優勝できる自分にまで育ててくれてありがとうという言葉を伝えたいです」と目に涙を光らせながら言うと、甲子園が大歓声に包まれた。

閉会式後、母はこの日で４５歳の誕生日を迎えたことを明かした。母子家庭といい、女手一つで育ててくれた母へ「感謝したい。いいプレゼントができて良かった」と語った真喜志主将。私立高校への進学も背中を押してくれ「ずっとケガしたりした時にサポートしてくれた」と改めて感謝の思いを明かした。その上で「メダルをかけてあげたい」と笑みを浮かべた。

夏初制覇に「相手があったからこそなので感謝したい」と語った真喜志主将。チームメートには「今まで優勝目指してやってきてくれてありがとうと伝えたい」と話していた。