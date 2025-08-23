「さすが人気店とのコラボ！どれも絶品」【ローソン】期間限定「ティラミススイーツ」3品実食リポ
ローソンのスイーツといえば「Uchi Café」シリーズですよね。今回新たに登場したのは、こだわりのティラミスが大人気のスイーツ店「シーキューブ」とのコラボレーション商品です。
新発売の3品をフードライターが実食リポートと共にお届けします。
最初に紹介するのは、「Uchi Café×シーキューブ ティラミスどらもっち」246円（税込）。大人気“どらもっち”の期間限定フレーバーです。
北海道産マスカルポーネをブレンドしたチーズクリームを使用しており、チョコのどら焼き生地の中には、ほろ苦いコーヒーペーストが入っています。
食べてみると、もっちもちの生地の食感と、とろ〜りとしたコーヒーペーストが絶妙にマッチしています。ほろ苦いコーヒーペーストとクリームの甘みのバランスが良く、チーズクリームが使われているため、甘過ぎない“大人”の味わいに仕上がっています。
コーヒーと一緒に、おやつタイムに楽しみたい一品です。
続いて紹介するのは、「Uchi Café×シーキューブ ティラミスコーヒーゼリー」 329円（税込）。カフェラテソースとティラミスクリームの下には、大きさの違うコーヒーとミルクの2種類のゼリーが入っていて、天面にはココアパウダーがトッピングされています。
2種類のダイス状ゼリーは、つるんとした口当たりでとても食べやすいです。さらに、たっぷりとかかったカフェラテソースとティラミスソースが合わさり、新しい食感が楽しめます。
コーヒーの程よい苦みとしっかりとした甘みが感じられ、「カフェラテ」と「ティラミス」の中間のような味わいです。他にはないゼリーをぜひ一度味わってみてください。
最後に紹介するのは、「Uchi Café×シーキューブ くちどけティラミスクレープ」 324円（税込）です。コーヒーの風味と、アーモンドクランチのザクザクッとした食感が特徴のティラミス風クレープです。
クレープの中には、マスカルポーネ入りホイップクリームがたっぷり！ さらにミルクホイップ、コーヒーシロップを染み込ませたココアスポンジが入っています。
ひと口食べると、「とろふわ〜！」ととろけるような食感が広がります。マスカルポーネチーズの風味を感じるクリームの口どけと、ふわふわのココア風味クレープ生地が絶妙です。
ココア味が主役のクレープで、アーモンドのザクザクとした食感がアクセントになっています。最後まで飽きずに楽しめる一品です。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て期間限定商品です。気になったスイーツがありましたら、ぜひ「ローソン」でチェックしてみてください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)
