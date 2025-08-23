俳優・タレントの杉浦太陽さんが、タレントの辻󠄀希美さんとの間に生まれた第五子の次女「夢空」ちゃんの写真を投稿しました。



【写真を見る】【 杉浦太陽 】「#新生児」次女の写真とともに「子どもたちの名前の共通点」 "並べるとわかりやすい" 尽きぬ愛情を伝える





杉浦さんは、夢空ちゃんが肌布団やタオルケットに包まれ、ぬいぐるみをそばにして穏やかに眠っている姿の写真を投稿しています。そして「子どもたちの名前の共通点は『空』とラストの文字『A』」とテキスト。









続く写真で「名前入りのバッグをいただいたんですが、並べると、とてもわかりやすい」と、各々の名前がアルファベットでプリントされたバッグを並べています。









杉浦さん・辻󠄀さん夫妻の子どもたちは、長女・希空（のあ）さん、長男・青空（せいあ）さん、次男・昊空（そら）さん、三男・幸空（こあ）さんで、そこに次女の夢空（ゆめあ）ちゃんが加わったことになります。杉浦さんは「何度も何度も家族会議して、みんなで決めた名前です」と、先日の投稿で伝えていました。









杉浦さんは「夢空ちゃんのウインクも」と、お昼寝からちょっと目を覚ましたような夢空ちゃんの表情も投稿。尽きぬ愛情を伝えています。

【担当：芸能情報ステーション】