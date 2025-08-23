²Æì¾°³Ø¤¬Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¡¡ÆüÂç»°¤Ë3¡½1¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡¡²ÆìÀª¤ÎÍ¥¾¡¤Ï2010Ç¯½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤Î¶½Æî¤ËÂ³¤15Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û
¡¡¢¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦·è¾¡¡¡²Æì¾°³Ø3¡½1ÆüÂç»°¡Ê23Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡11ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç½é¤á¤Æ·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À²Æì¾°³Ø¤¬Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£²Æì¸©Àª¤ÎÍ¥¾¡¤Ï2010Ç¯¤Ë½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤·¤¿¶½Æî¤ËÂ³¤15Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¡£ÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤Ï01¡¢11Ç¯¤ËÂ³¤¯3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÀË¤·¤¯¤âÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡Àè¹¶¤Î²Æì¾°³Ø¤ÏÇØÈÖ¹æ10¤Î¿·³ÀÍ¸¾¡Ê2Ç¯¡Ë¡¢¸å¹¶¤ÎÆüÂç»°¤ÏÇØÈÖ¹æ18¤ÎÃ«ÄÅµ±¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÂç»°¤Ï½é²ó1»àÆóÎÝ¤Ç3ÈÖ¤ÎËÜ´ÖÎ§µ±¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£²Æì¾°³Ø¤âÄ¾¸å¤Î2²ó¡¢2»àÆóÎÝ¤«¤é7ÈÖ¤Î°¤ÇÈº¬Íµ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬º¸±Û¤¨¤ËÆ±ÅÀ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÂç»°¤Ï4²ó¡¢2°ÂÂÇ¤ËÅ¨¼º¤¬Íí¤ó¤Ç1»àËþÎÝ¤È¤·¤¿¤¬¡¢¿·³ÀÍ¤Ë¸åÂ³¤¬ÆóÈô¡¢Í·¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²Æì¾°³Ø¤Ï6²ó¤ËÀèÆ¬¤ÎµÜ¾ëÂÙÀ®¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬±¦Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£¤³¤³¤ÇÆüÂç»°¤ÏÇØÈÖ¹æ1¤Î¶áÆ£Í¥¼ù¡Ê3Ç¯¡Ë¤ò3ÈÖ¼ê¤ÇÅêÆþ¡£Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¼ºÇÔ¤Ê¤É¤Ç2»à¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢µÜ¾ë¤¬ÆóÅð¤ò·è¤á¡¢4ÈÖ¤Îµ¹ÌîºÂ·ÃÌ´¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬º¸Á°¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ò±¿¤ó¤À¡£8²ó¤Ë¤âµ¹ÌîºÂ¤¬2ÂÇÀÊÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È¤Ê¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡²Æì¾°³Ø¤Ï8²ó2»à°ìÎÝ¤ÇÇØÈÖ¹æ1¤ÎËöµÈÎÉ¾ç¡Ê2Ç¯¡Ë¤ò2ÈÖ¼ê¤ÇÅêÆþ¡£Âç²ñ¶þ»Ø¤Îº¸ÏÓ¤¬ÆüÂç»°¤ÎÈ¿·â¤òÍÞ¤¨¤Æ´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¢¡²Æì¾°³Ø¤Î½éÍ¥¾¡¤Ø¤ÎÂ¼è¤ê
1²óÀï 1¡½0¡¡¶âÂÇÀ¡Ê½©ÅÄ¡Ë
2²óÀï 3¡½0¡¡ÌÄÌç¡ÊÆÁÅç¡Ë
3²óÀï 5¡½3¡¡ÀçÂæ°é±Ñ¡ÊµÜ¾ë¡Ë
½à¡¹·è¾¡ 2¡½1¡¡ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë
½à·è¾¡ 5¡½4¡¡»³Íü³Ø±¡
·è¾¡ 3¡½1¡¡ÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë