“ラブブ”がユニクロ「UT」に新登場！ ザ・モンスターズとのコラボ商品全7種発売
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、8月25日（月）から、POP MARTの人気シリーズ“ザ・モンスターズ”とのコラボレーションコレクションを全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】ひと息つくラブブがかわいい〜！ ウィメンズ「Tシャツ」は4種展開
■愛らしい姿をデザイン
今回登場するのは、世界的に有名な絵本作家兼アーティストのカシン・ロンによって創造された北欧の森を故郷とする小さな遊び好きなエルフの群れザ・モンスターズより、元気で好奇心旺盛なラブブのほか人気キャラクターをモチーフにした新コレクション。
ラインナップには、ウィメンズ「Tシャツ」4種がそろい、大胆なバックプリントや、キャラクターの愛らしい姿など、ポップでキュートなデザインを満喫できる。
また、ガールズ「スウェットシャツ」3種も展開。オフホワイト、ブラック、グリーンの生地にラブブ達を描いたスタイリッシュなアイテムだ。
なお本コラボ商品は、1柄につき1人2点まで購入可能となっている。
【写真】ひと息つくラブブがかわいい〜！ ウィメンズ「Tシャツ」は4種展開
■愛らしい姿をデザイン
今回登場するのは、世界的に有名な絵本作家兼アーティストのカシン・ロンによって創造された北欧の森を故郷とする小さな遊び好きなエルフの群れザ・モンスターズより、元気で好奇心旺盛なラブブのほか人気キャラクターをモチーフにした新コレクション。
ラインナップには、ウィメンズ「Tシャツ」4種がそろい、大胆なバックプリントや、キャラクターの愛らしい姿など、ポップでキュートなデザインを満喫できる。
また、ガールズ「スウェットシャツ」3種も展開。オフホワイト、ブラック、グリーンの生地にラブブ達を描いたスタイリッシュなアイテムだ。
なお本コラボ商品は、1柄につき1人2点まで購入可能となっている。