「泣いた」「素敵な話」ベルギーから届いた友情の証。悪性腫瘍で離脱の長崎MFに元チームメイトが“驚きの姿”でエール「出たら坊主だった時びっくりした」
V・ファーレン長崎のMF名倉巧が、発見された悪性腫瘍の治療で長期離脱を余儀なくされるなか、元チームメイトが髪型を坊主に変えて応援の気持ちを表した。
ベルギー１部のシント＝トロイデン（STVV）は公式Xで、今夏、長崎からチームに加入したMF松澤海斗の坊主姿の写真を投稿。「最近髪型を変えた松澤海斗選手。この背景には病気治療に専念するためチームの離脱を発表された元チームメイトの名倉巧選手へのエールが込められています。今後クラブとしてもチャリティーオークションの開催を予定しています。詳細は追ってご案内します」と説明した。
心温まる行動に対し、名倉本人もすぐに反応。自身のXでSTVVの投稿を引用し、以下のようにコメントした。
「シントトロイデン関係者の皆様、ありがとうございます！海斗からテレビが電話が急にきて、出たら坊主だった時びっくりしたけどめちゃくちゃ嬉しかったよ、ありがとな。海斗の活躍期待してる。お互い頑張ろう。必ず勝つ」
この投稿にはファンからも、「泣いた」「素敵な話」「日本選手が多く所属するクラブがこのような形で寄付を行う姿勢が素晴らしい」「海斗が坊主は、ほんとにビックリ！でも似合ってる」「絶対戻ってこいよ、ナグ」といった声が上がった。
松澤の気遣いあふれるサポートと、名倉の力強い返信からは、ピッチを越えた友情と絆が感じられる。また、STVVは今後、名倉を支援するためのチャリティーオークションも計画しており、さらなる動きに注目が集まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】盟友へエール！ STVV松澤海斗の“坊主頭姿”
