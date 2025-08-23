キーボーディスト 菊池ひみこが、1987年に発表したアルバム『Flying Beagle』の再現ライブをビルボードライブ東京にて10月22日に開催する。

（関連：DEZOLVE、インストならではの垣根のなさを体感させるアンサンブルの妙味 『CoMOVE』ツアー最終公演レポ）

菊池は、吉田拓郎、大橋純子など様々なアーティストとも共演。原信夫のシャープス＆フラッツ、美乃家セントラル・ステイションにも在籍するなど、松本正嗣とともに名門バンドで精力的なライブ活動を行い、1980年に『Don't Be Stupid』でレコードデビューを果たしている。アルバム『Flying Beagle』は、一流ミュージシャンたちが集結し、海外でも爆発的人気を誇るジャパニーズフュージョンの傑作。本公演ではホーンセクションを交えた総勢10名で、38年の時を経て再現されるという。

なおチケットは、8月30日正午よりClub BBL会員／法人会員先行、9月6日正午よりゲストメンバー／一般発売が開始される。

（文＝リアルサウンド編集部）