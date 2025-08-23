将棋界を牽引する若き天才、藤井聡太七冠。その師匠である杉本昌隆八段が、“最強すぎる弟子”のエピソードをはじめ、楽しくトホホな日常を「週刊文春」で綴った大人気エッセイ集の第2弾『師匠はつらいよ2 藤井聡太とライバルたち』（文藝春秋）。

その中の一篇「運転下手な師匠」（2023年7月13日号）を転載する。



2018年の藤井聡太七冠と杉本昌隆八段（2018年） ©文藝春秋

（段位・肩書などは、誌面掲載時のものです）

◆◆◆

あの藤井聡太がまさかの毒舌⁉

名人を獲得後、その存在感を増し続ける藤井聡太七冠である。

現在20歳だが、その落ち着きぶりに驚くばかり。何げない発言も深い計算に基づいており、人に対して失礼なことなど決して言わないのだ。

「師匠は車の運転が下手」

最近飛び込んできた記事での発言。いやちょっと待て藤井君、キミ師匠に対して失礼じゃないか⁉

記事を読むと、将棋ソフトの開発者の方との対談で、車の自動運転の話。なぜか私の運転に言及している。いや、私関係ないでしょう。

実際、私の運転は決して上手いわけではない。とはいえ、自覚もあるので、リスクを減らすために最大限の注意を払っている。

「藤井君、遠回りだけど、安全にこちらを通るから」

いつもこうだ。だから、藤井七冠を危ない目に遭わせたことは一度も無い（主観）。ファンの皆さん、そこはご安心いただきたい。

藤井七冠の真意やいかに

冒頭の台詞。藤井七冠は将棋界を盛り上げようと、何かを仕掛けてきたのか？ よし、受けて立とう！

「藤井聡太はキノコを食べるのが下手」

あんなに美味しいものが苦手？ それは下手だね。

さあ本誌の特集記事で、師弟の骨肉の争いが掲載される日は来るのだろうか。

真面目に考える。おそらく彼の真意は別のところにある。やはりあれか？ あれが原因なのか？

「君、このひどい車に私を乗せるのかね？」

何年か前、将棋連盟の理事を車で迎えに行き、私の車を見て目を剥かれたことがある。

「君、このひどい車に私を乗せるのかね？」

そう、私の車はボコボコなのだ。前後のバンパーはキズだらけで、左側のドアもへこんでいる。

「大丈夫。藤井君も乗せていますから」

まるで説明になっていないが、こう説得して理事を乗せたのだ。

車なんて動けば十分。初めの頃こそ大事に乗っていたが、年数が経つごとにキズを修理する気がなくなる。そんな私の車は購入して約15年。見た目ではない、中身だよ。中身が大事なのだ。

新車の購入を阻んだのは…

とはいえ、車を買い換えるチャンスは何度かあった。

あれは2020年、第33期竜王戦3組ランキング戦の決勝のこと。あと1回勝てば優勝賞金261万円！ ピカピカの新車が買えるではないか。

（よおし、あのボコボコからおさらばするぞ！）

いくら気に入った相棒とはいえ、やはり新車を買う夢にはかなわない。

しかしその将棋は空しくも敗戦。なお、そのときに私を負かした憎き相手の名前は……当時の藤井聡太七段であった。

藤井君、君は何も悪くないよ。けれど、師匠が未だにボコボコの車に乗っているのは半分君のせいだ。

年長者が何一つ気にとめていなくても、若い人が恥ずかしく思うことはよくある。私は自分を省みる。

ああ、師匠の車ボコボコで恥ずかしいな、そういや運転も下手だな……こう思わせているならそれは年長者のせい。それではいかん。

15年乗ったし、さすがに潮時。買い換えるか……。

私は決めた。近いうちに車のバンパーを買い換えることを。

将棋と車の運転、そして購入も人生の縮図なのだ。（※その後、私の車はめでたく購入18年目に突入した）

