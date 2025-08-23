“上半期ブレイク俳優1位”原菜乃華、もっと働ける「お仕事ください！」

女優の原菜乃華（21歳）が、8月22日に放送されたバラエティ番組「この歌詞が刺さった！グッとフレーズ」（TBS系）に出演。「もっと働けます？」という質問に、「はい！ お仕事ください！」とアピールした。



映画「不思議の国でアリスと −Dive in Wonderland−」で声優を務めている原菜乃華が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。



朝ドラ「あんぱん」でヒロインの妹役に抜擢されるなど、活躍の場を広げ、今年の上半期ブレイク俳優1位に輝いたと紹介された。



極楽とんぼ・加藤浩次が「忙しそうですね？」と言うと、原は「いやっ、そんなことは全くないです」とコメント。加藤が「マジですか？ もっと働けます？」と聞くと、原は「はい！ お仕事ください！」とアピールした。