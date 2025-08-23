“音楽大好き”橋本環奈、スナックで「一般の方と肩組んで歌ったり」することも

女優の橋本環奈（26歳）が、8月22日に放送されたバラエティ番組「この歌詞が刺さった！グッとフレーズ」（TBS系）に出演。スナックで「一般の方と肩組んで歌ったり」すると語った。



映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」に出演している橋本環奈が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。「普段音楽は聴きますか？」という質問に、橋本は「すごい音楽大好きで。スナックで人が歌っている曲を聴くのも大好き。（スナックで）一般の方と肩組んで歌ったり」と話す。



橋本がよく歌うのは松任谷由実の曲で、くるりとユーミンの「シャツを洗えば」が刺さったと紹介。



歌詞を深く愛情に落とし込んでいないため、どの年代、どの関係性でも刺さるのが素晴らしいと語った。