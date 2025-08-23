「このトンネル不適だわ…」→難攻不落の峠を越える「2本目のトンネル」完成間近

長野県飯田市と静岡県浜松市を結び、中央道と新東名高速を短絡する「三遠南信道」約100kmの建設が進んでいます。そのなかで最も難工事とされていた「青崩峠道路」の完成も間近です。

【キツいわ…】これが「三遠南信道」とその下道です1（地図／写真）

今回は新東名から三遠南信道の開通区間および未開通部の現道をトレースするように飯田を目指しました。

新東名からは浜松いなさJCT−鳳来峡ICと、東栄IC−佐久間川合IC間が開通済みです。佐久間川合IC（浜松市）以北は、天竜川沿いの国道473号を経て、水窪（みさくぼ）川沿いの国道152号を北上して長野県へ向かいます。途中区間は狭く、曲がりくねり、時に集落を貫通するかなりの“酷道”ですが、一部、三遠南信道の「現道活用区間」とすべく部分的に拡幅も進んでいます。

青崩峠道路：「格下げされたトンネル」に代わる新トンネル完成

県境近くなると道幅が広がり、高架橋を駆け上っていきます。ここからが「青崩峠道路」区間です。長い坂を上りきると左側に現れる建設中の「青崩峠トンネル」（約5000m）は、もう本体工事も完成しています。

他方、道の先にはもう一つのトンネル「草木トンネル」（1311m）が見えます。このトンネルは1994（平成6）年、青崩峠の東側をバイパスするルートとして開通したものの、そこから北は断層帯などに阻まれ、ついに整備を断念し、一般道路へ格下げとなりました。

草木トンネルから先は、国道152号ではなく「兵越林道」と呼ばれる別の道路になり、つづら折りの峠道を上りきったあたりで県境を越えます。

国道152号の県境部は、「通行不能区間」として、地図上では途切れているのです。

この青崩峠トンネル周辺は中央構造線を通過することから地盤が脆弱で、道路地図に「あまりの崩落の激しさに日本のトンネル技術が敗退」などと書かれるほどでした。青崩峠道路は草木トンネル経由で整備されていたものの、このトンネルが不適と分かり、改めて青崩峠の西側にトンネルが作られたのです。

こうした歴史のある「青崩峠道路」は、事業化から実に42年が経っていますが、「勝利」の時が近づいているようです。

青崩峠道路の長野県側は、兵越林道の終端付近に設けられる予定の小嵐ICで、国道152号の現道に接続します。その先は後述する「現道活用区間」の一部として、小嵐川沿いの斜面に長野県が新道を建設中。ここが開通した後は国道125号現道よりも一段低い場所を通っていくことになります。

青崩峠―矢筈トンネル：道の駅などもある現道改良区間

青崩峠道路から長野県側の21.1kmは前出の通り「現道改良区間」ですが、大部分はすでにバイパス道路などが整備済みです。「秘境」としてアピールしている「遠山郷」（旧南信濃村、現飯田市）の集落部を抜けていきます。信号などもあるので、“高規格道路”の印象は薄いですが、比較的走りやすく、途中に道の駅などもあり、観光の拠点的な役割も担っています。



国道152号の車両通行不能区間を代替して静岡・長野県境を越える兵越林道。青崩峠トンネルが開通すれば通らなくて済むようになる（乗りものニュース編集部撮影）



矢筈トンネル：青崩峠と明暗を分けた「車両通行不能区間」

現道改良区間の先は、国道152号を離れ、全長約4.8kmの「矢筈トンネル」に入って進路を一気に西へ変えます。

この区間は「小川路峠道路」といい、並行する国道256号の小川路峠区間もまた、青崩峠と同じく「車両通行不能区間」です。前出の「草木トンネル」と同時期の1994年に開通しましたが、矢筈トンネルは三遠南信道に組み込まれ、明暗を分けました。

飯喬道路の未開通部：「日本一長い名前のIC」へ向かうより、そのまま飯田へ…？

矢筈トンネルを抜けた喬木ICから飯田山本ICまでは「飯喬道路」（22.1km）区間となりますが、喬木ICから飯田上久堅・喬木富田ICまでの7.5kmは建設中です。両ICを行き来するには県道251号を北へ大きく迂回しなければならず、飯田市街を目指すなら、喬木ICからそのまま向かった方が早いです。

三遠南信道をトレースするため、わざわざ向かった飯田上久堅・喬木富田ICは「日本一長い名前のIC」でもあります。東側の小川路峠で途切れる国道256号に接続しているためか、クルマ通りも少なく“秘境IC”の趣ですが、山一つ隔てた喬木ICとつながれば、地域の移動は大幅に便利になりそうです。

飯喬道路：スイスイな開通済み区間

飯田上久堅・喬木富田ICから先は、中央道の飯田山本ICまでの14.6kmは開通済で、快適な移動が可能です。

途中の天竜峡ICで接続する国道151号は、約67km南で三遠南信道の東栄IC（愛知県）にも接続しています。この国道が、東へ迂回する線形となる三遠南信道が完成するまでの実質的な代替路といえます。

※ ※ ※

現時点で三遠南信道の未開通部は、2025年度に予定されている愛知県内の鳳来峡IC―東栄IC間を除き、開通見込みは示されていません。全線完成すれば、浜松―飯田が「2時間」で結ばれるとされますが、残る3つの分断区間（水窪佐久間道路、青崩峠道路、飯喬道路の一部）はどれも並行道路がかなり厳しく、全線開通しない限り、浜松―飯田の移動は国道151号などの方が優位でしょう。

しかし、それぞれの分断区間は一つ開通するごとに、地域へ“革命”ともいえるインパクトをもたらしそうです。