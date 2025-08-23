〈「先生、今日は藤井君来ないの？」小学生の一言で空気が一変…藤井聡太の師匠が明かす“弟子不在イベント”の舞台裏〉から続く

将棋界を牽引する若き天才、藤井聡太七冠。その師匠である杉本昌隆八段が、“最強すぎる弟子”のエピソードをはじめ、楽しくトホホな日常を「週刊文春」で綴った大人気エッセイ集の第2弾『師匠はつらいよ2 藤井聡太とライバルたち』（文藝春秋）。

その中の一篇「竜王戦ドリーム」（2023年11月2日号）を転載する。



（段位・肩書などは、誌面掲載時のものです）

「私の方が1歳年上」藤井竜王の年齢マウント

勝負というものにおいては、いざ始まってしまえば相手の年齢など全く気にならない。父親のように年上だろうと、息子のように若かろうと目の前の勝負に全力を尽くすのみである。

だが、ふと相手の年齢を意識してしまうときがある。相手が同学年だった場合だ。

藤井聡太竜王と伊藤匠七段の竜王戦七番勝負がまさにそれ。2人は共に2002年生まれの21歳、つまり同学年対決なのだ。

小学生の頃からライバル関係の2人。第1局前日の前夜祭の挨拶で藤井竜王は笑顔でこう言った。

「私の方が1歳年上なんですけど……」

藤井竜王の方が誕生日は3カ月ほど早い。この時点で20歳だった伊藤七段にささやかにマウントを取り、兄貴風を吹かせて（？）笑いを取る藤井竜王であった。

現在、兄貴の貫禄を見せて藤井竜王の2連勝中。伊藤七段の巻き返しに期待したい。今回に限らず、この2人はここから幾度となくタイトル戦で当たるはず。

竜王戦のシステムは、最上位の1組から6組までそれぞれトーナメント戦があり、各クラスの代表者11名が本戦入りして新たにトーナメントを戦う。

クラスの昇級は年に1つずつだが、挑戦者になった場合は別。伊藤七段は今回5組優勝だが、来期は竜王もしくは1組への昇級が確定している（七番勝負の敗者は1組からスタートするため）。これも大躍進である。

藤井聡太が師匠に“思わず謝罪”…その理由とは？

竜王は棋界最高峰で序列1位の棋戦。優勝賞金4400万円は全ての棋士の夢である。歴史ある名人戦と合わせ、2大タイトルと言われる所以でもあるのだ。

棋士の数だけ竜王戦ドリームはある。私は2020年に3組ランキング戦の決勝まで進出したことがある。

そのときは久しぶりの2組昇級を決め、なおかつ約20年ぶりの優勝のチャンスだった。先には竜王まで見えている。しかし決勝戦で藤井七段（当時）に負かされ、夢が潰えたのだ。

「師匠に勝って優勝したんだから、代わりに本戦でも大暴れしてくれ」

悔しさを隠し、師匠風を吹かせて、こんなことを言った記憶がある。

さて、現在竜王の藤井八冠。私の願い通り勝ち抜いたのかと言えば……実はこの年度は本戦1回戦で敗退してしまったのだ。

勿論本戦は強敵ぞろいなので負けても仕方ないが、ここは理屈でなく勝ち抜いてほしかったなあ。その後に会ったときの会話。

「藤井君、この前の竜王戦は……」

「ああ。すみません！」

将棋の内容を聞こうとしただけだったが、なぜか謝られてしまった。

二歩下がって一歩進んだと思えば…

その1年後に竜王を獲得してめでたしめでたし……いや、一棋士・杉本からすると全然めでたくないぞ。まあ、師匠としてはめでたいから良しとするか。

三歩進んで二歩下がるのは三百六十五歩のマーチ。竜王戦は上がりやすくて落ちやすい棋戦とも言われ、私は2組に昇級した2年後に4組まで降級、一歩進んで二歩下がった。

一見後退だが、別の角度から捉えれば……やっぱり後退である。だが、二歩下がって一歩進んだと思えば取り戻しているではないか！ 物は考えようなのだ。

（杉本 昌隆／ノンフィクション出版）