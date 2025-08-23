²»³Ú»ï¡ØDepth¡Ù¡¢É½»æ&´¬Æ¬¤Ï¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¡£´¬Ëö¤Ï¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤Î¥À¥ß¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É
²»³Ú¡¦ENTERTAINMENTÀìÌç»ï¡ØDepth¡Ù¤ÎEDITION 09¤¬8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£É½»æ´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ï¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
SixTONES¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤È¤·¤Æ¡¢²Î¤Ë±éµ»¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÆÍÁ³¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÈà¤¬20Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â³ð¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿Ì´¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ÜÆ°¤â´Þ¤á¤Æ10Æü´Ö¤Î¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ø¤ÎÎ¹¤Ï¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¡¢SixTONES¤È¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢¹Í¤¨Êý¡¢¤â¤Î¤Î¸«¤¨Êý¤ä´¶¤¸Êý¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤ËÊÑ²½¤òÍ¿¤¨¤¿¤ÈÈà¤Ï¸ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÃæ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¸½ºß¤Î¿´¾ð¤Ï¡¢9·î10Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëRADWIMPS¤ÎÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÅ¸³«¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖStargaze¡×¤Î²Î»ì¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ØDepth¡Ù¤Ç¤ÏÈà¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ë³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤ò»Ä¤·¤¿10Æü´Ö¤ÎÂÚºßµ¤È¡¢¥¹¥é¥ó¥°¤Ç¡ÈÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤À¤³¦¤ËÌµ´Ø¿´¤Ê¿Í¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¸ÀÍÕ¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖStargaze¡×¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢¤½¤·¤Æº£¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë6¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¡¢²»³Ú»ï½é¤ÎÃ±ÆÈÉ½»æ19,000»ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¡õ´¬ËöÆÃ½¸¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¡È¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¡É¡£¥Ð¥ó¥É¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¥À¥ß¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡ÊVo¡Ë¤Ï¡¢°ìÄ°¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤°¤ËÈà¤À¤ÈÊ¬¤«¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀ¼¿§¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤Î¸ÄÀ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¤¿Ç´¤ê¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤ÇÊ¹¤¼ê¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£
2024Ç¯9·î¤è¤ê¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥À¥ß¥¢¡¼¥Î¤Ï¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥·¥ë¥ô¥¡¡¼¥é¥¤¥ó¥º¡×¤Ç¡¢¡È¤â¤¦Èá¤·¤ß¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ¤«¤é»Ï¤Þ¤ëµæ¶Ë¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¤òÆÏ¤±¤¿¡£¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤¬Êü¤Ä¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¤Ê·Ê¿§¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥À¥ß¥¢¡¼¥Î¤Î¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Èà¤Î´¶¼õÀ¤ò¥µ¥¦¥ó¥É¤È²Î»ì¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡¢¡ÈÈà¤Î´¶À¤½¤Î¤â¤Î¡É¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëºîÉÊÃ£¤À¡£¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤Î¥ê¡¼¥É¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢°Ê³°¤Ç¤ÎºÇ½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ë¡Ø¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥ê¥È¥ë¡¦¥Õ¥£¥¢¡¼¥º¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿Ã»ÊÔ±Ç²è¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢¥À¥ß¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¹â¤¤·Ý½ÑÀ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ëÂçºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ØDepth¡Ù¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥ê¥È¥ë¡¦¥Õ¥£¥¢¡¼¥º¡Ù¤ÈÈà¤Î²»³Ú¥ë¡¼¥Ä¤ËÇ÷¤Ã¤¿ËÜ»ïÆÈÀê»£¤ê²¼¤í¤·¡õ12,000»ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ãæ´Ö½ßÂÀ¡ÊWEST.¡Ë¡¢wacci¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢¥°¥ë¡¼¥×º²¡¢¾åÅÄÎµÌé¡¢µ´Î¶±¡æÆ¡¢GACKT¡¢¸åÆ£ÀµÊ¸¡ÊASIAN KUNG-FU GENERATION¡Ë¡¢yubiori¡¢BECK¡¢THE YELLOW MONKEY¡¢¾®»³·Ä°ìÏº(NEWS)¡¢THE YARA¡Ê²°ÎÉÄ«¹¬¡Ë¡¢w.o.d.¡¢°ÂÅÄ¾ÏÂç¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¡¢ÀÐ¸¶¿µÌé¡ÊSaucy Dog¡Ë¡¢¡ãNANO-MUGEN FES.2025¡ä¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
wacci¤ÎÁ´¤Æ¤Î³Ú¶Ê¤Îºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¡¢Â¿¤¯¤Î¼çÂê²Î¤ä¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¡¢³Ú¶ÊÄó¶¡¤âÃ´¤¦¥ô¥©¡¼¥«¥ê¥¹¥È¶¶¸ýÍÎÊ¿¤È¡¢¡È³Ú´ï¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¡É BiSH¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¸å¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤É¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤·¤¿¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ê¤É¥½¥í³èÆ°¤â½¼¼Â¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä²»³Ú³èÆ°¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ëWEST.¤ÎÃæ´Ö½ßÂÀ¡£Æ±¤¸¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤Ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡¢Á´¤¯°Û¤Ê¤ë²»³Ú¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä3¿Í¡£Èà¤é¤Ï¡È¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡É¤È¤¤¤¦À¤³¦¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡¡10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ËÂçºå¡¦ËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWEST.½é¤Î¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ØWESSION FESTIVAL 2025¡Ù¤Ç¶¦±é¤¹¤ë3¼Ô¤Î15,000»ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÅ¤ÃÌ¡£
¡ü¥°¥ë¡¼¥×º²
1995Ç¯¤ËÂç¿Í·×²è¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×º²¡£·ëÀ®30Ç¯¤È¤Ê¤ëÈà¤é¤¬Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò²Ì¤¿¤¹¡ª¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ÇÐÍ¥¡¢ºî²È¡¢°û¿©¶È¤Ê¤É¤È¤Î·ó¶È²»³Ú²È¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ¶È¤ÇÂ¿Ë»¤Ê¤¿¤á¡¢¼Â¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢²ò»¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¡£¥°¥ë¡¼¥×º²¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡¡Ë½Æ°¡ÊG/µÜÆ£´±¶åÏº¡Ë¤È¹Á¥«¥ò¥ë¡Ê46ºÐ/³§Àî±î»þ¡Ë¤ËÏÃ¤ò¿Ö¤¤¤¿¡£
15,000»ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
¡ü¾åÅÄÎµÌé¡ßµ´Î¶±¡æÆ
1998Ç¯6·î¤Ë»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¤·¡¢2001Ç¯¤ËNHKÁí¹ç¡Ø¥Ý¥Ã¥×¥¸¥ã¥à¡Ù¤ÇÆ²ËÜ¸÷°ì¤ÎÀìÂ°¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ·ëÀ®¤·¤¿KAT-TUN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢2006Ç¯3·î22Æü¤ËÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¡ÖReal Face¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾åÅÄÎµÌé¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Ï¡¢2008Ç¯9·î8Æü¤«¤é9·î21Æü¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØMOUSE PEACE¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¡¢5Ëü2500¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿µÏ¿¤ò»ý¤Ä¡£Åö½é¤«¤éºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¾åÅÄ¤Î²»³ÚÅªºÍÇ½¤òÃÎ¤ë¤â¤Î¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢ºî»ìºî¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥é¥Ã¥×¤ä¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤Ê¤É¤âÆÈ³Ø¤Ç¶Ë¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤ºìÅÍß¤Ë³Ú¶ÊÀ©ºî¤ä±é½Ð¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢º¬¤Ã¤«¤é¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´¤¤¡¢Á´¤Æ¤Îºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ëµ´Î¶±¡æÆ¤â¤Þ¤¿¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¢¥É¥é¥à¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î³Ú´ï¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¼«¤é¤Î¥é¥¤¥ô¤Î±é½Ð¤ÎÂæËÜ¤â¼ê³Ý¤±¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤À¡£2¿Í¤ÎÀÜÅÀ¤ä´Ø·¸À¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢Î¾¼Ô¤Ï2024Ç¯10·î31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¾åÅÄ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Õ¥§¥¹¡ØMOUSE PEACE FES. 2024 1st Bite¡Ù¤Ç¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë2¿Í¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤È¤Ï¡©¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¤Ï¡©¡¡¾åÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Â¾»öÌ³½ê¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ï½é¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾åÅÄÎµÌé¤Èµ´Î¶±¡æÆ¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤½éÂÐÃÌ¡ª
17,000»ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
¡üGACKT
²»³Ú²È¤È¤·¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëGACKT¡£ÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ÈÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç¡¢º£¤âÂ¿¤¯¤Î¸åÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤éÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¡¢GACKT¤Ï¼«¿È¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤È¡¢¼«¿È¤¬¼ç¼´¤È¤·¤Æ¤¤¿¥í¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡ØGACKT PHILHARMONIC 2025 - Ëâ²¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡Ù¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÈÉ½¸½¤¬Ìµ¸Â¤Ë¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢Èà¤¬¤½¤³¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡¡º£¡¢²þ¤á¤ÆGACKT¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
GACKT¤Îº£¤ò¿Ö¤¤¤¿13,000»ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
¡üNANO-MUGEN FES.2025
ASIAN KUNG-FU GENERATION¡¿BECK¡¿ELLEGARDEN¡¿Fountains Of Wayne¡¿Hovvdy¡¿Nick Moon¡¿SPECIAL OTHERS ACOUSTIC¡¿The Adams¡¿THE YOUNG PUNX¡¿VOICE OF BACEPROT¡¿YeYe¡¿Quruli¡Ê¤¯¤ë¤ê¡Ë¡¿STRAIGHTENER¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼¡Ë
ASIAN KUNG-FU GENERATION¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ØNANO-MUGEN FES.¡Ù¡£11Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØNANO-MUGEN FES.2025¡Ù¡£À¤Âå¤â¹ñ¶¤â¥¸¥ã¥ó¥ë¤â±Û¤¨¤Æ¡Ö²áµî¡×¡Ö¸½ºß¡×¡ÖÌ¤Íè¡×¤ò·Ò¤¤¤À2Æü´Ö¤Ï¡¢»²²Ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²»³Ú¤ËÂ÷¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡¢ÍÎ³Ú¤ÈË®³Ú¤Î¶³¦Àþ¤ò¼è¤ÃÊ§¤Ã¤Æ½ã¿è¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¾®¤«¤éÌµ¸ÂÂç¤Ø¡¼¡¼¡¼¡£5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡£K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2Æü´Ö¤Î´°Á´¥ì¥Ý¡¼¥È¤È¡¢ASIAN KUNG-FU GENERATION¤¬´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿Êâ¤ß¤È´ñÀ×¤ÎÂÀ×¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ü¸åÆ£ÀµÊ¸¡ÊASIAN KUNG-FU GENERATION¡Ë ¡ß yubiori
Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÆ®¤¤Â³¤±¤ë¿Í¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¦¸ÀÍÕ¤È¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤«¤é¥¤¥ó¥Ç¥£¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÉý¹¤¤²»³ÚÀ¤È¡¢´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë¥é¥¤¥ô¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¤Îyubiori¡£Èà¤é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²Î»ì¤È¤·¤ÆÄÖ¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¼Â¤Ë¸½¼ÂÅª¤Ç¤¢¤ë¡£½À¤é¤«¤Ë±Ô¤¯ÆÍ¤»É¤¹¸¸ÁÛÅª¸½¼Â¼çµÁ¤Ç¤¢¤ëyubiori¤Î²»³Ú¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤³¤ÎÀèÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òÌþ¤·¡¢Ê³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£2025Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øyubiori2¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¸åÆ£ÀµÊ¸¡ÊASIAN KUNG-FU GENERATION¡Ë¤È¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¤Î⽥Â¼´îÏ¯¤È2024Ç¯10·î¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Î⼤Ìîè½Æà¤ËÏÃ¤ò¿Ö¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¥®¥¿¡¼¥í¥Ã¥¯¤ÎÁðÊ¬¤±ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¸åÀ¤¤Ë²»¤ò·Ò¤²¤ëÃæ¿´¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¸åÆ£¤È¡¢Îò»Ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢Ì¤Íè¤Ø¤È·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯ÌòÌÜ¤òÃ´¤¦·Ò¤®¼ê¤È¤Ê¤ëÅÄÂ¼¤ÈÂçÌî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤¬¤³¤³¤Ë¼Â¸½¡£
Î¾¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ì¤é¤ì¤¿¡¢Æ´¤ì¤È¸½¼Â¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤È¤Ï¡¼¡¼¡¼¡¼¡©¡¡
É¬ÆÉ¤Î12,000»úÅ¤ÃÌ¡ª
¡üBECK
Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥½¥í¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ë¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëBECK¡£5·î28ÆüÂçºå¡¦Zepp Namba¡¢5·î29ÆüÅìµþ¡¦NHK¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿2ÅÔ»Ô¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é ¡ØBECK Live in Japan 2025¡Ù¤Ï¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¤ÎÍèÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¤ÎÍèÆü¤Ï¡¢2018Ç¯¤Î¡ØSUMMER SONIC 2018¡Ù¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¡£¥·¡¼¥ó¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë²»³Ú³×Ì¿ÅªÂ¸ºßBECK¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¡üTHE YELLOW MONKEY
2025Ç¯6·î13Æü¡£THE YELLOW MONKEY¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØTHE YELLOW MONKEY TOUR 2024/25 ¡ÁSparkle¤ÎÏÇÀ±X¡Á¡ÙFINAL BLOCK¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥ô¤Ï¡¢1996Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ØTOUR¡Ç96 FOR SEASON ¡ÈÌîÀ¤Î¾ÚÌÀ¡É¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSparkle X¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¹½À®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤ÎÁ°±ÒÅª¤ÊÀª¤¤¤òÁÉ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢2025Ç¯¤ÎºÇ¿·¤ÎTHE YELLOW MONKEY¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÆÏ¤±¤¿µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ëÀ®¤«¤é37Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡ÈTHE YELLOW MONKEY¤ÎËÜÊÔ¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡É¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢Æ±»Ö¤¿¤Á¤ò¤¤¤Þ¤À¤ËÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤³¤½¤¬¡¢THE YELLOW MONKEY ¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤¬¡ÈÆ´¤ì¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡É¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë½ê°Ê¤À¤í¤¦¡£¤³¤ÎÆüÆÏ¤±¤é¤ì¤¿Á´18¶Ê¤Ç¡¢µÒÀÊ¤Î¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ê¤É°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ìµ¾ò·ï¤Ë¡ÈºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥ô¤À¤Ã¤¿¡É¤È¸À¤¨¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡ª
¡ü¾®»³·Ä°ìÏº¡ÊNEWS¡Ë
¡ØÊÑ¿È¡Ù¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿NEWS¤Î15th¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢NEWS¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÊÑ¿ÈÂÎ¸³¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿²»³ÚºîÉÊ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£¡È¤³¤ì¤ÏNEWS¤ÎÊÑ¿ÈÊª¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÊÑ¿ÈÂÎ¸³¤Ç¤â¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³Ë¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¡ÈÊÑ¿È¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯³Ú¶Ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¼Â¤Ë¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤À¡£¶Ê¤´¤È¤ËÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¾ð·Ê¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·ÀÚ¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏ¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ï·ëÀ®22Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¾®»³·Ä°ìÏº¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÏÃ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢º£ºî¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¼«¿È¤Î¥½¥í³Ú¶Ê¡ÖCHOIYAMA¡×¤È¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØCHOIYAMA¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¾®»³·Ä°ìÏº¤¬»×¤¦¡ÈÊÑ¿È¡É¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¡ÈÊÑ¿È¡É¤Î¹ÔÊý¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤Ï¤¿¤Þ¤¿¡¢¡ÈCHOIYAMA¡É¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¾®»³·Ä°ìÏº¤¬ÊÑ¿È¤¹¤ë°ÕÌ£¤òÉ³²ò¤¯16,000»ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
¡üTHE YARA¡Ê²°ÎÉÄ«¹¬¡Ë
2025Ç¯¤Î£²·î¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤òTHE YARA¤Ë²þÌ¾¤·¤¿²°ÎÉÄ«¹¬¡£Èà¤ÏTHE YARA¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ½é¤ÎÈ¯¿®¤Ë¡¢¡È10¥õ·îÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹¡É¤È¤¤¤¦·Á¤òÁª¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Èà¤¬m.c.A¡¦T¤ò²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë·Þ¤¨¡¢Ä¹Ç¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È¥À¥ó¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿°ìÌÌ¤ò»ý¤Ä³Ú¶ÊÃ£¤Ç¤¢¤ë¡£Ã¯¤â¤¬Âº·É¤òÊú¤¯²°ÎÉ¤Î¥À¥ó¥¹¤Ø¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¾ðÇ®¤È¡¢±¦¤Ë½Ð¤ë¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢Èà¤Î¿·¤¿¤Ê¼´¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î·Á¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡¡2025Ç¯¡¢8·î¸½ºß¡£THE YARA¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À²°ÎÉÄ«¹¬¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿12,000»ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
¡üw.o.d.
w.o.d.¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢½ã¿è¤Ë²»³Ú¤ò°¦¤¹¤ëÁÛ¤¤¤¬°î¤ì½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢w.o.d.¤Î²Î»ì¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤È¤¹¤ëÍß¾ð¤È³ëÆ£¤ÈÝµ¶þ¤È¡¢¤½¤ì¤ò½³Èô¤Ð¤¹ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£º£¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¸ÉÆÈ¤ÊÉÂ¤ÈËþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¤Ë¡¢Èà¤é¤Ï¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢´ó¤êÅº¤¤¡¢ÎÏ¤Î¸Â¤ê¤Ë¶«¤Ö¡£¼«¤é¤Î¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤Ë¡È±Ë¤²¤Ê¤¤¥¢¥Ò¥ë¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò½É¤·¤¿Èà¤é¤¬Êü¤Ä²»Áü¤Ï¡¢É¬¤ºÄ°¤¯¼Ô¤Î¶»¤òÂÇ¤Ä¡£ºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥á¥¸¥ã¡¼£±st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¢¤¤¡Ù¤È¡¢ºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ëEP¡Øgrunge is dead. EP¡Ù¡¢¤½¤·¤Æw.o.d.¤Î²»³ÚÀ¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯Ç÷¤Ã¤¿13,000»ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
¡ü°ÂÅÄ¾ÏÂç/¹¥É¾Ï¢ºÜ
°ÂÅÄ¾ÏÂç¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¡ßÀÐ¸¶¿µÌé¡ÊSaucy Dog¡Ë
¤Þ¤À½Ð°©¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÂÅÄ¾ÏÂç¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤ÈÀÐ¸¶¿µÌé¡ÊSaucy Dog¡Ë¡£
¥®¥¿¡¼¤ò¤Ä¤Þ¤Ó¤¡¢ºî»ìºî¶Ê¤òÃ´¤¤¡¢É½¸þ¤¤Ï¼Ò¸òÅª¤Ë¸«¤¨¤ë2¿Í¡£½À¤é¤«¤Ê¶õµ¤¤òÅ»¤¤¡¢Ã¯¤â¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤ä¤¹¤¤¥¥Ã¥«¥±¤òºî¤ê¡¢Í¥¤·¤¯²º¤ä¤«¤Ê¸ýÄ´¤ÈÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤¹2¿Í¡£Í¥¤·¤¯²º¤ä¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÊâ¤ßÊý¤¬¶á¤¤¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡ª¡¡º£²ó¤ÎÂÐÃÌ¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿ËÜ¼Á¤Ï¡¢¡È»à¤òËº¤ì¤ë¤Ê¡É¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¤¬»à¤ÈÄ¾ÌÌ¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ä¤«É¬¤º»à¤Ì¤³¤È¤ò¾ï¤Ë¿´¤ËÎ±¤á¡¢Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤«¤ì¤È¼«¿È¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¶á¤¤»×ÁÛ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ÂÅÄ¤ÈÀÐ¸¶¤Ë¡¢º£´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿14,000»ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡ª
¡ü¡ØBoyz ¶ Men Japan Tour 2025¡Ù
5·î16Æü¡¢Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¡£7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ü¡¼¥¤¥ºII¥á¥ó¤ÎÍèÆü¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÆü¡£90Ç¯Âå¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤ò¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤ÇÆø¤ï¤»¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ¹âÊö¡¢Boyz II Men¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È