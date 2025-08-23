8月22日、文藝春秋より杉本昌隆八段の『師匠はつらいよ2 藤井聡太とライバルたち』が発売された。『週刊文春』の連載をまとめた単行本で、第1巻は何度も重版されたベストセラーである。第2巻には、藤井七冠が初めて名人を獲得し、史上初の八冠完全制覇を成し遂げた2023年からの約2年間分が収録されている。

【写真】「あのふたりは本当に楽しそうで…」藤井聡太七冠と永瀬拓矢九段の“研究会さながら”の和やかなやり取り

今回は発売を記念して、「師弟」をテーマに杉本八段と深浦康市九段に対談してもらった。将棋界は弟子入りしないとプロになれない。何十年も続く師匠と弟子の距離感は難しく、一門によって様々である。

杉本昌隆八段は地元の愛知県を中心に弟子を抱えている。プロになったのは、藤井聡太竜王・名人（七冠）、齊藤裕也四段、室田伊緒女流三段ら女流棋士3人。九州出身の深浦九段は地方在住者を中心に弟子を取っており、佐々木大地七段は長崎県、齊藤優希四段は北海道出身だ。

師匠といえば威厳がありそうだが、実際は苦労が多いという。対談は一門研究会の話から始まった。



深浦康市九段（左）と杉本昌隆八段 撮影＝杉山秀樹／文藝春秋

一門対抗戦を始めたきっかけ

――2023年から杉本一門と深浦一門の奨励会員で、ネット将棋による対抗戦をやっているそうですね。いつ頃から始まったのでしょうか。

杉本 深浦さんに誘っていただいたのがきっかけでした。戸辺（誠七段）門下、飯塚（祐紀八段）門下も参加しています。

深浦 私は九州出身ということもあって、九州を中心に地方のお子さんを弟子にとっています。奨励会に入っても地方在住の弟子が多く、一門全体で離れ離れです。私とネット将棋で指すことはあっても、他門下の奨励会員と指すのは難しい。実戦を少しでも増やしてもらうために、月1回ぐらいのペースで開催してもらいました。

杉本さんは名古屋中心、飯塚さんと戸辺さんは東京中心なので、お互いに普段は交流がない人とも指せたと思います。

杉本 私は月1回、名古屋で集まって一門研究会をやっています。しかし、普段指している相手だと、どうしても慣れてしまって真剣味には欠けてしまうときがある。

ネット研究会は、顔が見えなくても同じ目標を持った同世代の人たちと対局できるので、よい刺激になっているようです。

「師匠がふらっと見られるのがいい」ネット将棋のいいところ

――どういう形式で行っているのでしょう。

杉本 当日に参加できる人で、基本的に研究会のレーティングが近い人同士が自主的に対戦カードを決めています。全員がハンドルネームなので、自分の弟子以外は誰が指しているのかわかりません。でも、弟子は肌感覚でわかるようですね。

深浦 インターネット対局は、師匠がふらっと見られるのがいいところですよ。あの局面はこう指したほうがいいとかいえますから。

杉本 うちの弟子は割と活躍していたような気がします。私が見ていたせいかもしれませんが（笑）。

もし藤井七冠が研究会に現れたら…

――深浦九段は地方在住の弟子が多いので、普段からネット将棋を重宝していますか？

深浦 そうですね。やはり、弟子の実力を見るには、将棋を指すのがいちばんですから。でも不定期ですよ。佐々木大地（七段）に、「この日に弟子を2、3人見てくれないか？」とお願いしたこともあります。

杉本 へぇー。もともと、佐々木くんはその弟子たちをよく知っているんですか。

深浦 九州に行ったときに会ったことはあるので、面識はあります。若手棋士に教わることで、奨励会員も学ぶものが多いと思いました。

杉本 師匠の教えを、忠実に佐々木くんは守ってくれるんだなぁ。

深浦 1日だけだったらいいかなと。あんまり多いと、さすがにね。

杉本 嫌そうな顔をされちゃうかな（笑）。しかしそれを頼めるのは羨ましいですね。うちはちょっと頼みにくい。齊藤裕也（四段）くんはやってくれるかもしれないけど、藤井くんにはいいにくいな。

深浦 藤井さんがいたらびっくりしますよ（笑）。

杉本 そうですね。それを聞きつけた他の棋士がたくさんやってきそうです（笑）。

「将棋の内容を突っ込まれると、こちらもねぇ…」

――佐々木七段の教え方を見ていて「それは君に自分もいったことあるぞ」というのはありますか。

深浦 彼と私は教え方が違います。佐々木は自分がその局面をどう考えるかというのを伝えるだけで、「ここはこう指さないとだめ」とはいいません。若手らしい現代風の教え方というか、常に自分の考え方を参考にしてもらうというやり方を意識しているような気がします。

――深浦九段は佐々木七段にどういうことを教えてきましたか。

深浦 いまは佐々木の将棋のほうが上ですから、内容を具体的に指摘することはないです。ただ、やっぱり気になることはあるので、最近もちょっと叱りました。

杉本 え、それは最近の話ですか。ちょっと想像がつかない光景だなぁ。絶対、自分には真似できません。

深浦 順位戦（持ち時間が各6時間の長時間）が迫っているのに、自分との練習将棋で20分の持ち時間を半分しか使わなかったんですよ。結果は自分が負けましたけど（苦笑）。

でも、順位戦はじっくり考えないとダメじゃないですか。いくら研究範囲の将棋でも、早指しで飛ばす悪い癖がついちゃったらよくありません。でも、その将棋の内容を突っ込まれると、こちらもねぇ……。まさに「師匠はつらいよ」ですよ。

杉本 ですよね。「ここは研究範囲で考える必要がないと思いました」とかいわれたら、それ以上いえなくなりそうな気がしますが。実際はどうでしたか。

深浦 感想戦で確認したら、研究範囲を外れてからもすっ飛ばしていたとわかったので、考えないとダメだろうといいましたよ。

――佐々木さんは素直に「はい」といいましたか。

深浦 いや、「はい」をいうまでに間がありました（笑）。

杉本 何かいいたいことはあるでしょうね（笑）。

深浦 そうでしょうけど、何かを飲み込んでいました（笑）。

あえて教えるのをやめた弟子も

――同じ深浦門下でも、齊藤優希四段だと接し方がまた違いますか。

深浦 そうです。齊藤優希くんはいちばん悩んだ弟子でしたね。

――どういった辺りで悩みましたか。

深浦 齊藤優希くんは大人しいので、自分の影響を彼に与えすぎてしまうところです。彼が三段リーグに入ったとき、すでに棋士だった佐々木大地、斎藤明日斗（六段）くんの4人で研究会をやっていました。でも、気づいたら自分が主導権を握ってしまいます。

例えば、齊藤優希くんの将棋を4人で検討していても、いちばん口数が多いのは師匠の自分です。それに昼食もご馳走するから、齊藤優希くんからすればいいたいこともいえなくなる。

あるとき、そのことにふっと気づきました。それから齊藤優希くんとの研究会を全部やめました。

不安もありましたが、齊藤優希には同年代や、中村太地（八段）さんとか先輩の人たちから将棋を教わる環境がある。あとはもう皆さんにお任せして、自分が一歩下がったことで、プロになりたいという気持ちがもっと湧き上がるのを期待しました。

――教育やマネジメントの話として興味深いです。黙っているからわからないのかな、素直で真面目だから教え甲斐がある。そう思ってよかれとアドバイスしても、逆に本人の主体性や自主性を損なうリスクが生まれます。

その辺りは教える側、教えられる側の性格や相性でもかなり違ってきそうです。深浦九段のように、佐々木七段と齊藤優希四段の違いを踏まえて、接し方を変えるのはなかなか大変でしょうね。

深浦 齊藤優希のように、一見は寡黙でもいっぱい考えている人はたくさんいるはずです。そういうときに師匠が近くにいる善し悪しに、自分でふと気づけたのは偶然でした。

弟子にアドバイスすることの難しさ

杉本 将棋や考え方は、身近な棋士から影響を受けますよね。東海地区在住の棋士に長考派が多いのは、弟子入りする前の東海研修会の影響じゃないかなと思っています。

研修会では棋士と研修会員が駒落ち（ハンデ戦）を指すのですが、幹事の私と澤田真吾七段は序中盤で持ち時間を早々に使いきって、一分将棋（1手を60秒未満で着手する）で戦っているのがほとんどです。そういう姿を見たら、若い子も真似しますよね。

それは深浦さんの話を踏まえても「しっかり考えるのはいいこと」に思えます。しかし、その代償に終盤で必ず時間がなくなり、秒に追われてミスが出やすくなってしまう。弟子に三段リーグの将棋を見せてもらうと、序中盤の段階で早々に持ち時間をかなり使っている展開が多いんですよ。

「なんでこの場面で一分将棋なの？」「駒組みはもっと早く指した方がよくないか？」「どれだけ考えても選ぶ手はひとつだから、ここは飛ばしてもいいだろう」と思うこともあるし、実際にいうこともあるけど……。私自身が長考派だから、人のことはいえない（笑）。弟子にどうアドバイスするかは、本当に難しい。自分にないものはアドバイスできないじゃないですか。

深浦 うんうん、そうですね。

杉本 だから、他の人のアドバイスはありがたいです。若者に新しい血が入れば、一皮剥けてくれるでしょう。勝負は勝つこと、結果が残らないと評価されない世界です。

特に奨励会はそうですね。とにかく強くなるには、いろんなものを経験した方がいいですよ。私の考え方が合う弟子もいれば、全然合わない人もいますから。

藤井七冠と永瀬九段は「一緒にお昼ご飯を食べたり…」練習将棋の和やかな雰囲気

――藤井聡太竜王・名人（七冠）が一門研究会に参加することもありますか。

杉本 いまはないですね。一門研究会と同じ日に、たまたま同じ場所で永瀬（拓矢九段）さんと藤井くんが練習将棋を指していることはあります。一緒にお昼ご飯を食べたり、休憩中に雑談することも何度かありました。いまは永瀬さんがずっと藤井にタイトル挑戦をしているので、年明けからは練習将棋を指しているところは見ていません。

――タイトルを争っているふたりが練習将棋を指すのは、手の内をお互いに明かすみたいでやりづらいですよね。

杉本 弟子たちも、ふたりのタイトル戦を勉強しながら「そういえば最近、永瀬先生が来ませんね」といっていますよ。弟子たちも本当はふたりの練習将棋を見たいんだけど、自分たちと一緒に研究会をするために集まっているわけではないので、盤面をのぞき込むのは失礼だろうと思って、遠慮しているようです。

観戦イベントに“足りないところ”

深浦 そういえば『師匠はつらいよ』の第1巻の最後に（第100回『“連載百回の感想戦”』）、藤井さんと永瀬さんの研究会の話が書いてありましたよね。

〈 今、私は自分の将棋研究室のPC（AMD搭載・藤井竜王寄贈）を使い、このエッセーを書いている。



隣の部屋からは藤井竜王と永瀬拓矢王座の笑い声が聞こえてくる。そう、コロナの規制緩和で復活した彼らの研究会。その感想戦の真最中なのだ。



この空間で書くとエッセーが浄化される気さえする。そして私はいつものように話しかけるのだ。



「藤井君、永瀬君、感想戦止めてそろそろ昼ご飯にしない？ 弁当が冷めるから」



「藤井さん、先に休憩にしますか？」



「あ、そうですね」



ちなみにこの2人が自分たちで弁当を買いに行くと人目を引きすぎる。なので、弁当の注文や配達は師匠の私の役目である。



ううむ、本当につら……いや楽しいぞ。充実した日々に感謝である。〉

杉本 あのふたりは感想戦が本当に楽しそうで、タイトル戦の映像を見ても研究会とまったく一緒です。もうかれこれ、8年ぐらいそんな光景を見ています。そういえば、日本将棋連盟のイベントでファンの方に見ていただいたことがありますよね。

――2023年12月に東京・旧将棋会館で行われた、イベントですね。東西の新将棋会館の建設費用を集めるため、クラウドファンディングの返礼品として観戦の機会が作られました。ふたりは私服で、普段通りに練習将棋を指す姿をファンの方に見ていただいたと聞いています。

当時は藤井八冠、つまり永瀬さんから藤井さんが王座を奪取した直後とあって、話題を呼びました。

杉本 あのイベントで1個足りないものがありますね。お昼ご飯を買いに行く私です。忠実に再現するなら、そこはやってほしかったかな（笑）。

撮影＝杉山秀樹

〈「そんなに悔しがられたら、相手の立場がないよ」藤井聡太の師匠が語る、若き天才少年が練習将棋で見せた“勝利への凄まじい執念”〉へ続く

（小島 渉）