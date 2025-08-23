XY¡¢¡ÈÂè1¾Ï´°·ë¡É¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä·èÄê¡£2¸ø±éÊ¬¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿´°Á´ÊÝÂ¸È×È¯Çä¤â
XY¤¬¡¢½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØXY¡Ù¤ò9·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé¤¬»²²Ã¤·¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¡ÖCrazy Love¡ÊXIV Version¡Ë¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¶Ê¡ÖFight Song¡×¡ÖCadillac¡×¡¢¥Ð¥ó¥É¶Ê¡ÖGENZ¡×¤Ê¤É¤¬²»¸»¤È¤·¤Æ½é¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
Blu-ray¤Ë¤Ï¡¢½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãSINGULARITY¡ä¡¢2025Ç¯1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãKALEIDOSCOPE¡ä¤Î2¸ø±éÊ¬¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¼ýÏ¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢È¯ÇäÄ¾¸å¤Î9·î12Æü¤«¤é¤Ï¡¢¿·À¸XY¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë5ÂçÅÔ»Ô¥Ä¥¢¡¼¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØXY¡Ù
2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¡ûCD¡ÜBlu-rayÈ×
ÉÊÈÖ¡§AVCD-63742/B
²Á³Ê¡§\14,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CD
01.Crazy Love (XIV Version)
02.GET STUPID
03.YG
04.FACTS
05.TALK
06.Cadillac
07.GENZ
08.Fight Song
¡¦Blu-ray
¢§LIVE±ÇÁü¡
XY 1st ONE-MAN SHOW 2024 -SINGULARITY-
¡ÊJune 29, 2024 / Tokyo, Zepp DiverCity¡Ë
¡ÜBehind the scenes
01.Fight Song
02.GEN Z
03.Dream Park
04.TALK
05.GET STUPID
06.Cadillac
07.Lily
08.FACTS
09.YG
10.CRAVING
11.DIAMONDS
12.Crazy Love
¢§LIVE±ÇÁü¢
XY 1st ONE-MAN TOUR 2025 -KALEIDOSCOPE-
¡ÊJanuary 26, 2025 / Tokyo, Zepp DiverCity¡Ë
¡ÜBehind the scenes
01.YG
02.HOLD ON
03.Fight Song
04.Ready to die
05.Catastrophe
06.Dream Park
07.FACTS
08.Baby Don¡Çt Stop
-Dance Number-
09.º£Ìë¤ÏSo sweet
10.Cadillac
11.We are FASHION KILLAS
12.VOICE
13.Lily
14.TALK
15.GET STUPID
16.DIAMONDS
17.CRAVING
18.Crazy Love
¢§MUSIC VIDEO
01.Crazy Love
02.YG
03.GET STUPID
04.FACTS -Live Performance-
05.TALK -Live Performance-
