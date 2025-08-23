Meg Bonusが、12月21日に東京・新宿MARZにて初のワンマンライブ＜Meg Bonus ONEMAN LIVE 2025 “Lossy”＞を開催することを発表した。

本公演はMeg Bonus初のワンマンライブとなり、サポートミュージシャンを迎え、バンドセットでライブを行うという。本日よりチケットの最速先行受付がスタートしており、受付は8月31日までとなっている。学割チケットも用意されているので、ぜひチェックしてほしい。

◾️＜Meg Bonus ONEMAN LIVE 2025 “Lossy”＞ 2025年12月21日（日）東京・新宿MARZ

開場 19:30 / 開演 20:00 ◆チケット

一般 \4,000（税込）+ドリンク代別途

学割 \2,000（税込）+ドリンク代別途 ※当日受付にて学生証要提示 ▼最速先行（抽選）

受付期間 8月23日（土）12:00 〜 8月31日（日）23:59

当落発表 9月3日（水）13:00

入金期間 9月3日（水）13:00 〜 9月5日（金）21:00

https://eplus.jp/megbonus/