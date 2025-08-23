〈「最近もちょっと叱りました」藤井聡太と佐々木大地、トップ棋士を育てた師匠が語る“弟子を教える”難しさ〉から続く

8月22日、文藝春秋より杉本昌隆八段のエッセー集『師匠はつらいよ2 藤井聡太とライバルたち』が発売された。それを記念した杉本八段と深浦康市九段の対談パート2は、弟子の吉報を待つ三段リーグの最終日に話が及んだ。

【画像】「そんなに悔しがられたら、相手の立場がないよ…」師匠・杉本昌隆八段が思わず苦悶の表情を浮かべた瞬間

年齢制限が迫る弟子が負けた一報を聞いた直後、わずか10分もない昼寝の夢に弟子が出てきて辞める挨拶までされたこともあったそうだ。「何が正しいかはわからないんですけど、できることだったらなんでもしてあげたい」という言葉にもあるように、弟子は我が子同然なのだろう。（全4本の2本目／最初から読む／続きは明日24日に配信予定です）



藤井聡太七冠の師匠・杉本昌隆八段 撮影＝杉山秀樹／文藝春秋

「一発を食らったときアツくなる」藤井七冠の一面

深浦 私がいちばん最初に藤井さんと会ったのは、藤井さんが正式にプロデビュー（2016年10月1日）して数日経ったときです。杉本さんの研究部屋で将棋を指してもらい、杉本さんの奥様にお弁当を買ってきていただきました。

杉本 深浦さんを送ったあと、藤井くんが研究室に残って深浦さんに負けた将棋を弟子と検討していました。そのときにやたらと藤井が悔しがっていたような気が……。すいません、多分彼の中では「勝っていたのに一発食らった」と思っていたような気がします（笑）。

深浦 はは（笑）。2回目に練習将棋を指したときは、藤井さんは連勝記録で注目され、時の人でした。帰りの駅で「囲まれたらどうしよう」と心配したのを思い出します。

杉本 うちの研究会は雰囲気が柔らかいので、思っていることを口に出しやすいでしょうね。研究会も様々で、本番さながらの緊張感があるようなところもあります。

奨励会員はみんな尖っていて、自分のことでいっぱいいっぱい。お互いに主張を曲げないと喧嘩になりそうです。でも、当然ながら強さは正義なので、負けた方が何をいっても説得力に欠けます。

そういう子に、あとで私から声をかけることはありますね。自己否定をされた気分だと思うので、自信を取り戻してもらわないと。

深浦 藤井さんもアツくなるぐらい主張を曲げないときもあったんですか。

杉本 他の弟子より強かったので、基本的には主張が通ります。アツくなるのは、やっぱり一発を食らったときですよ。

傍から見たらどっちが勝ってもおかしくない将棋でも、彼の中では勝つイメージだったのに負けてしまうと、すごくアツくなる。「そんなに悔しがられたら、相手の立場がないよ」といったこともありますが。

――藤井少年は素直に「はい」といいましたか？

杉本 納得したかどうかはわからない。でも、その後もアツくなるときはアツいから、あんまり変わってないと思いますよ（笑）。

「勝ちが見えてもプレッシャー」「きちんと詰まさないと負かされる」

深浦 杉本さんと会うと、藤井さんと初めて公式戦を指したことを思い出します（2017年の叡王戦）。自分がクソ粘りしているうちに難しくなって逆転勝ちしましたが、直後に杉本さんからメールが届いたんですよね。

なんか文句いわれるのかなと思いきや「しっかり厳しく指していただきました。ありがとうございました」という内容でした。いやぁ、この師匠はちょっと違うなと思いましたよ。

杉本 たまに藤井くんの対局後に「おめでとう」「お疲れさま」を送っていますからね。そのときは藤井くんに送る気満々だったのに、結果を見て深浦さんに送るかと思ったのかもしれない。

――あのときの藤井四段は、逆転されたあとに正座のまま太ももを叩いて、悔しさを露わにしていましたね。

杉本 奨励会のときも太ももを叩いていたらしいんですよねぇ。「何をやっているんだ」と怒りを自分にぶつけていたのでしょう。深浦戦も、まだ投了していないのに頭をがくんとさせて、ぐったりしていましたよね。深浦さん、あれは逆にプレッシャーがかかりませんか。

深浦 そうですね。最後の最後にこちらの勝ちが見えましたけど、最後はきちんと詰まさないと負かされちゃいますから。

杉本 ですよね。もうどうやっても負けの局面だったら藤井くんの気持ちもわかるんですよ。でも、こちらの勝ちが1個しかない局面でぐったりされると、それはプレッシャーです。

――間違えたら負けですからね。しかも、自分がわかっていなくて必死に考えているところで、相手は負けを悟っている。つまり、それは相手が先に読み切ったことになりますし。

杉本 こっちに勝ちがあるのはわかっている、相手の様子を見てもわかっている、でも間違えたらどうしようと焦ってしまうんですよ。練習将棋で藤井くんにがっかりされても、私のミスで逆転負けは何度もありました。そういうとき、ちょっと申し訳なさそうな様子になるんですよねぇ。

「お互いの一門の羨ましいところは？」

――自分の一門で苦労しているところ、お互いに深浦一門、杉本一門を見てうらやましいと思うところを教えてください。

深浦 自分の弟子は全国に分散しているので、一門としてまとめにくいところはあります。ネット将棋を活用しているものの、限界はある。

その点、杉本さんのように師匠の研究室があって、みんなが集まりやすいのは、やっぱり優れたシステムです。定期的に直に顔を見られるのも安心です。

東海研修会から弟子入りしやすいですし、子ども心に日本一の師匠のところに入りたいと思うんじゃないでしょうか。

杉本 正確にいうと“日本一の棋士の師匠”ですけどね。

深浦 いやいや（笑）。

杉本 私の弟子は、アマチュア時代からすでに面識がある子がほとんどです。一時期は増えすぎて、15人ぐらいいたかな。集まると学校の教室みたいで（笑）、新たに弟子を取らなかった時期もあります。

身近に面倒を見られるといっても、全員の立場や目指している将棋は違うので、どう教えるかは難しい。私の弟子には研修会員、奨励会員、女流棋士がいますけど、同じ空間に集めてやるのが本当にいいのかが微妙です。

例えば、奨励会の持ち時間は1時間か1時間半です。女流棋戦は2時間や3時間が主流、棋士は5時間や6時間の棋戦もあります。持ち時間が違うと戦い方も変わるので、いくら自分や上位者を参考にしてもらいたいと思っても、役に立たないかもしれない。

指し手が難しい将棋でも、長時間の棋戦ならしっかり考えられるので逃げきれるけど、持ち時間が短いとそれはできないでしょうから。

――最善じゃなくても勢いがあって、相手がミスをしやすいような実戦的な指し回しのほうが、奨励会だと結果を出しやすいかもしれません。

杉本 そうですけど、私の将棋は実戦的とはいいがたいので、そういうアドバイスができない。

プロ入りをかけた大勝負の日、夢の中に弟子の姿が…

――齊藤裕也四段は2022年、25歳でプロ入りした苦労人です。師匠として心配されたでしょう。

杉本 心配を通り越すような感じでした。ただ、指している将棋は強かったですし、よく頑張りました。三段リーグ1期抜けの爆発力は素晴らしかったです。

高田明浩五段、宮嶋健太四段、柵木幹太四段という地元で同世代のライバルが、彼を引っ張り上げてくれたのでしょう。皆さんに研究会をやる場所を提供したという意味では、師匠らしいことができたと思います。

――文春オンラインの記事では、齊藤裕也三段がプロ入りを決めた日の一喜一憂が書かれています。弟子が大事な場面で負けたのを杉本八段が聞いたときは「あまりにがっかりして、辞めるときの挨拶まで浮かんだ」とありました。改めてどういう気持ちだったのでしょうか。

〈杉本 昇段を決めた日は1局目に負けて、今回は難しいんじゃないかと半分諦めていたようなところがありました（奨励会の三段リーグは1日に2つの対局がある）。彼は25歳と年齢的にも余裕がない状況だったので、このまま数年経ってしまうと退会してしまう。今だから言えますけど、もちろん来期も来々期もあったんですけど、辞めるときの挨拶までリアルに浮かんでしまったんですね。それくらい1局目を負けたときはがっかりしました。〉

杉本 あのときは白玲戦の仕事で、鹿児島県指宿市にいました。齊藤裕也は最終日に連勝すればプロ入りだったのに、1局目に負けたんですよね。

それを知ったときはちょうどお昼休み。午後の仕事に備えるために5分だか10分ぐらい仮眠したんですが、夢のなかに齊藤裕也が出てきて「すいません」と辞める挨拶をされたんですよ。

起きた後、ヒューリック株式会社（白玲戦主催、棋聖戦特別協賛）の西浦三郎会長に色々と励ましの声をかけていただいて、すごく気持ちが楽になったのを覚えています。1局目に負けた時点で最終戦に勝ってもプロ入りは他力になってしまいましたが、結果的に昇段してよかったです。

――何とも劇的な一日でしたね。深浦九段も、弟子の吉報を待っているときはハラハラしたんでしょうか。

深浦 夢には出てこないですけどね（笑）。最終日に昇段の目があったときは何回かあって、午前中に勝ったからこの流れならいけるだろうと思ってもなかなか届かなかったです。

「弟子の連勝は、夢でも見てるような感じでした」

――齊藤優希四段のプロ入りは28歳です。年齢制限である26歳を超えても、勝ち越し規定（三段リーグを勝ち越せば、満29歳まで在籍可能）を満たして戦っていました。それを見守っているときの気持ちはどうでしたか。

深浦 26歳（2022年）が1つの境目だと感じていました。それまでは昇級候補の1番手といわれ、2020年に新人王戦（若手棋戦）で準優勝しましたし、チャンスがあるだろうと期待していました。

正直にいえば、26歳を過ぎて観念しましたね。でも、そこから今までに見たことないような底力を見せられました。師匠として苦しい時間が長かったので、今日のように一緒に仕事をするイメージは持てなかったです。最後の三段リーグで連勝を積み重ねているときは、本当に夢でも見てるような感じでしたね。

――2023年の27歳で迎えた第74回三段リーグで、齊藤優希三段は1勝6敗スタートと大ピンチでした。残り11戦のうち9勝しなければ退会です。この期は、深浦九段も心配して声をかけたそうですね。

深浦 2日目を終えて、1勝3敗スタートになったあとですかね。当時も離れたところで見守っていましたが、これはさすがにまずいと思ったんですよ。

湯島（東京都文京区）で会う用事があったので、一緒に学問の神様・湯島天神でお参りし、お守りを買って、知人と一緒に食事をしながら屈託のない話をしたぐらいです。

そのときの齊藤優希くんは、表情を見ても将棋に100パーセント向いていない感じでした。普段の生活とかを聞いても、実際にそうだったみたいですし。やっぱり、話せてよかったですね。

――齊藤優希三段は緊張して湯島にいったのでしょうね。

深浦 そうかもしれません。もちろん、いつかは師匠として決断しないといけないときはありますが、そういうつもりは全くなかった。よい気分転換になればとしか考えていなくて、気づいたら体が動いていました。

杉本 何が正しいかはわからないんですけど、できることだったらなんでもしてあげたいなという思いはありますよね。

撮影＝杉山秀樹

（小島 渉）