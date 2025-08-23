取っ手が取れて収納すっきり！【アイリスオーヤマ】の軽くて扱いやすいダイヤモンドコートパン万能調理6点セットがAmazon限定で販売中！
収納すっきり！【アイリスオーヤマ】の軽くて扱いやすいダイヤモンドコートパン6点セットがAmazon限定で販売中！
フッ素樹脂に高硬度の人工ダイヤモンドを混ぜることでコーティングがさらに長持ちするIH対応のダイヤモンドコートパン。こびりつきにくく丈夫で長持ちし軽くて使いやすい。
細かい粒子状の人工ダイヤモンドをフッ素樹脂コーティングに配合した「ダイヤモンドコートパン」。こびりつきを防ぎ、お料理もお手入れもしやすい。コーティングの耐久性が高いので、すり減りにくく傷にも強く長く使える。
取っ手を外してオーブンでの調理も可能。出来上がったらそのまま食卓にも。洗い物も少なく済んで時短に。また、使う時だけ取っ手を付けられ、使わないときは外して保管。場所をとらずに省スペースで収納できる。
取っ手がとれるので、セット品で購入してもスッキリ収納。調理してそのまま冷蔵庫に保存できる。
