Hedigan’s¡¢¿·ºîEP¤è¤êÁ´6¶Ê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥é¥¤¥¶¡¼¸ø³«
Hedigan¡Çs¤¬¡¢¿·ºîEP¡Ødoyes¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´6¶Ê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥é¥¤¥¶¡¼¤ò°ìµó¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥é¥¤¥¶¡¼¤Ï¡¢ÀèÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËEP¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÎ®Æ°Åª¡¦¼«Á³È¯À¸Åª¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê¿¼²½¤µ¤»ÀöÎý¤µ¤ì¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÏKOUICHI TOYA¤¬Ã´Åö¡£
¡Ødoyes¡Ù¤Ï¡¢ÀÅÆ°Ê»Â¸¤·¤¿¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤¬Ä°¤¤É¤³¤í¤ÎÁ´6¶ÊÆþ¤ê¤ÎEP¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¡ÈÀ¸Ì¿ÎÏ¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØChance¡Ù¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¤¢¤¨¤ÆÁÀ¤¤¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤º¡¢¼«Á³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥ô¤ä¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò·Á¤Ë¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿EP¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿2nd EP¡Ødoyes¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤¹¤ëÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¡ãHedigan¡Çs ¡ÈTour doyes¡É¡ä¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ËÜÆü¤è¤ê°ìÈÌÈÎÇä¤¬³«»Ï¤·¤¿¡£
¢£2nd EP¡Ødoyes¡Ù
ÇÛ¿®Ãæ¡§http://fcls.lnk.to/doyes
¢¡¼ýÏ¿¶Ê
1.Fune
2.DAO
3.Hatch Meets June
4.BtbB
5.Eki
6.doyes
¢§¡Ødoyes¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥é¥¤¥¶¡¼
https://youtube.com/playlist?list=PLdu2mdYhRp9QiCtAHJRST0pdgfNYlYeGP
◾️¡ãHedigan¡Çs ¡ÈTour doyes¡É¡ä
2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡ËOPEN 18:00 / START 19:00
°¦ÃÎ¡¦NAGOYA CLUB QUATTRO
2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡ËOPEN 18:00 / START 19:00
Âçºå¡¦UMEDA CLUB QUATTRO
2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡ËOPEN 18:00 / START 19:00
Åìµþ¡¦LIQUIDROOM
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È
Á°Çä¤ê¡ï5,500¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
Under 18¥Á¥±¥Ã¥È Á°Çä¤ê ¡ï3,500¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä¡§https://lit.link/hedigans
¢¨Ëç¿ôÀ©¸Â:1¿Í4Ëç¤Þ¤Ç
¢¨À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤
¢¨ÅÅ»Ò/»æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÊ»ÍÑ
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤ÇÆþ¾ìÎÁÌµÎÁ
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬¿Ü
¢¨U-18¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÅöÆü·ô¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨Æþ¾ì»þ¤ËÀ¸Ç¯·îÆü¤Î³ÎÇ§¤ò¼Â»Ü¡£¿ÈÊ¬¾Ú¤òÍ×»ý»²
¢¨¿ÈÊ¬¾Ú¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤Îº¹³Û2,000±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬É¬Í×
¼çºÅ¡§À¶¿å²»Àô / JAILHOUSE / HOT STUFF PROMOTION
´ë²èÀ©ºî¡§SPACE SHOWER MUSIC¡¿BIAS & RELAX adv.
¢¡Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Âçºå¡¦À¶¿å²»Àô / TEL 06-6357-3666¡ÊÊ¿Æü 12:00~17:00¡Ë
°¦ÃÎ¡¦JAILHOUSE / TEL 052-936-6041¡ÊÊ¿Æü11:00¡Á19:00¡Ë
Åìµþ¡¦HOT STUFF PROMOTION / TEL 050-5211-6077¡ÊÊ¿Æü12:00¡Á18:00¡Ë
