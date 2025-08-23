【阪神】試合の命運を分けた「4番」熊谷敬宥の活躍で延長戦を制しマジック19に



【動画】熊谷敬宥の活躍で延長戦を制す｜https://youtu.be/zqRn2JSgJqM

＜2025年8月22日（金）プロ野球 ヤクルト 1-3 阪神＠神宮＞

首位を走る阪神タイガースとヤクルトスワローズの一戦は、両チームの「4番」の活躍が試合の行方を左右する展開となった。

試合序盤は両チーム譲らず0-0の展開。しかし4回裏、ヤクルトの4番・村上宗隆選手が見事なスイングを見せる。直近10試合で既に6本のホームランを放っている絶好調の村上は、この回も豪快なソロホームランを打ち込み、先制点を奪取した。

しかし阪神もすぐさま反撃。その裏の攻撃では3塁にランナーを置くと、背番号4番の熊谷が打席に立つ。この場面でヤクルトのサード村上がタイムリーエラーを犯し、阪神は同点に追いついた。

9回には1打サヨナラのチャンスが訪れる。阪神の頼れる3番・森下が打席に立ったが、今度はヤクルトの4番・村上が好守備を見せる。村上の好プレーにより阪神の得点は許さず、試合は延長戦に突入した。

迎えた延長10回、阪神は満塁のビッグチャンスを作り出す。再び打席に立ったのは熊谷。ここぞという場面で放った打球は見事なタイムリーヒットとなり、阪神が勝ち越しに成功した。

最終的に阪神は3-1でヤクルトを下し、マジックナンバーを「19」とした。

■責任投手

【勝投手】桐敷（2勝1敗）

【敗投手】石山（3勝2敗）

【セーブ】岩崎（26セ）

■バッテリー

【阪神】髙橋、及川、石井、桐敷、岩崎 ‐ 坂本

【ヤクルト】高梨、大西、荘司、星、石山、木澤 ‐ 古賀

■本塁打

【阪神】

【ヤクルト】村上 9号（4回ソロ 髙橋）