政治ジャーナリストの角谷浩一氏が２２日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」に出演。学歴詐称疑惑の渦中にある静岡県伊東市の田久保真紀市長について言及した。

番組では、田久保市長が出席して開かれた百条委員会など１週間の動きについて詳報した。

一向に出口が見えない状況について、角谷氏は「一番難しいのは、日本の今の法律では、ご本人が辞めると言わない限り、市長を引きずり下ろす方法がほぼない」と現状の日本の法律の“不備”について述べた。

ＭＣの石井亮次アナウンサーが「不信任決議ぐらい？」と尋ねたが、「不信任も、“私は市議会も解散するわよ”と混ぜっ返されたりすると市政の停滞がもっと広がる可能性があるわけわけですね。お金があまりない市政をどうやって回すかっていう議論をするときに、数カ月に１回ずつ、選挙やられたら、大変ですよね」と賢明な選択肢ではない指摘した。

さらに「こういう市長が出てくることを日本の法律は想定してないものがたくさんある。性善説でできているということ。こういう市長とか首長が最近、日本で出始めているのは事実なんですね。これから総務省もいろんなこと考えざるを得ないでしょう」と述べた。

「学校の同級生だか同窓生だかの弁護士さんが守ってらっしゃいますよね。卒業証書自体も“金庫にしまって出てこない”とか、よく分からないこと言ってる。“誰も見られない”とか…、そんな理屈がまかり通るのが今の法律の弱点なんですね」と混乱の収まらない理由のひとつとして挙げた。