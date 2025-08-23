『キミとアイドルプリキュア♪』第29話「メロロンのともだち」、うたたちはメロロンと“友達”になれるのか
アニメ「プリキュア」シリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第29話「メロロンのともだち」が、あす8月24日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】“友達”という言葉を受け入れられないキュアキッス 第29話予告映像
本作のモチーフは「アイドル」で、テーマは「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」。
主人公・咲良うたは、歌うのが大好きな中学2年生。ある日、伝説の救世主アイドルプリキュアを探しにきた妖精プリルンと出会う。プリルンは、ふるさとのキラキランドが、チョッキリ団のボス・ダークイーネによって、真っ暗闇にされてしまったのだ。そんな中、街の人のキラキラがチョッキリ団によって奪われ…大ピンチ。「キラッキランランにしたい！ 私の歌で！」。うたの決意が結ばれ、伝説の救世主《キュアアイドル》に変身する。
主人公のキュアアイドル／咲良うたを松岡美里が、キュアウインク／蒼風ななを高橋ミナミが、キュアキュンキュン／紫雨こころを高森奈津美が、キュアズキューン／プリルンを南條愛乃が、キュアキッス／メロロンを花井美春が演じる。
■第29話「メロロンのともだち」あらすじ
プリティホリックで開催されたトークショーに登場するアイドルプリキュアとズキューンキッス。観客の女の子からの「アイドルプリキュアとズキューンキッスは仲良し？」という質問にキュアアイドル（声：松岡）たちは「仲良しだよ」と答え、キュアズキューン（声：南條）も「みんな友達」と答えるが、キュアキッス（声：花井）だけはその答えを受け入れられず、ショーの終了後、「友達なんかじゃない」と言い残し、キュアズキューンを連れて去っていく。
喫茶グリッターに戻り、うたはロフトにいるメロロンに「友達になろう」と歌いかけ、プリルンも「みんなお友達」と後押しするが、メロロンは「ねえたまのわからず屋！」と窓から飛び出していってしまう。
うたの部屋で始まった「プリルンのわからず屋会議」でメロロンと出会ったときのことを思い出し、もう一度メロロンと話してみる、というプリルン。一方ななは、メロロンがよくお出かけするという図書館に向かうことにする。
『キミとアイドルプリキュア♪』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
※高橋ミナミの「高」は「はしごだか」が正式表記
