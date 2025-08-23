『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』第27話「バトルで勝ち取れ！ 一攫千金！」、ブーケが記憶喪失になってしまった!?
冬野心央が主演を務める、スーパー戦隊シリーズ49作目『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第27話「バトルで勝ち取れ！ 一攫千金！」が、あす8月24日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】迷子のブーケを熊手が導く 第27話予告動画
本作は、これまでのスーパー戦隊の中でも、最高最強の《ナンバーワン》を目指し、子どもたちに圧倒的な人気のある動物や恐竜＝《獣（けもの・ジュウ）》をモチーフにしたヒーローが活躍する物語となる。これまでの50年を超越する“ナンバーワン”の感動を生み、次の50年に向けて先陣を切る“ナンバーワン”の作品を目指す。
ゴジュウウルフ／遠野吠役を冬野心央、ゴジュウレオン／百夜陸王役を鈴木秀脩、ゴジュウティラノ／暴神竜儀役を神田聖司、ゴジュウイーグル／猛原禽次郎役を松本仁、ゴジュウユニコーン／一河角乃役を今森茉耶、ゴジュウポーラー／熊手真白役を木村魁希が演じる。
■第27話「バトルで勝ち取れ！ 一攫千金！」あらすじ
ブーケ（まるぴ）が記憶喪失になった!? 迷子のブーケをたまたま見つけた真白（木村）は、敵とはいえ彼女を放っておけず一緒にいることに。そこへマネーノーワンが現れ、真白はマネーナンバーワン対決に挑む！
一方で吠（冬野）たちのもとには、クオン（カルマ）からクオンAIコンツェルンの見学会の案内状が届いていた。ワナかもしれないと思いながらも、クオンAIコンツェルンに向かった吠たちは、設名（水石亜飛夢）という人物に会社内を案内してもらう。そこで吠たちが見たものとは…!?
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
