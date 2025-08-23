『仮面ライダーガヴ』第49話「俺はお菓子を信じてる」、裏切りのランゴが人間界牧場化計画を始動
知念英和が主演を務める、『仮面ライダーガヴ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第49話「俺はお菓子を信じてる」が、あす8月24日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】ガヴの「ふわマロフォーム」が登場 第49話予告映像
異世界のモンスター、グラニュート。人間たちは知らない。奴らが密かに人間界にやって来ていることを。人間たちは知らない。奴らが人間を襲い、攫っていることを。
食べることが大好きな青年・ショウマ（知念英和）。ショウマはお菓子を食べることで眷属となる存在「ゴチゾウ」を生み出し、仮面ライダーへと変身する力を手に入れる。
グラニュートから人々の幸せを守るため、ショウマは立ち上がる！
■第49話「俺はお菓子を信じてる」あらすじ
ショウマ（知念）らを裏切ったランゴ（塚本高史）が改めて人間界牧場化計画を始動させた。ショウマと絆斗（日野友輔）、ラキア（庄司浩平）は計画阻止へ行動を開始する。
ショウマが操られた人々を救おうとする中、絆斗らはヒトプレスを回収するために再びグラニュート界へ向かう…！
『仮面ライダーガヴ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
