お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が23日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。「ダウンタウンチャンネル（仮称）」についてコメントした。

吉本興業は20日、ダウンタウンによるインターネット配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」を11月1日から開始すると発表した。ゲストの山崎怜奈が「ダウンタウンチャンネル、おふたりどう見てるんですか？」と質問すると、塙は「全然分かんないんだけど、ネットの情報しか見てないんだけど。何やるんだろうね。新しいプラットフォーム作るんでしょう？」とコメント。土屋伸之も「それがまず気になりますよね。YouTubeとかじゃなく新しいアプリをダウンロードして、とか。そういうことになってくるんでしょうかね」と語った。

また塙は「俺は普通に出たいし、ダウンタウンさんが好きで芸人になってるから」と出演にも意欲。「なんなら『ダウンタウンチャンネル』の中で『漫才協会チャンネル』作ってくれないかなと思って。『ダウンタウンチャンネル』の中の1つのコンテンツとして」と漫才協会会長として期待すると、「漫才協会を買収してもらいたい」とボケて笑いを誘った。

塙はコンテンツについて「いろんな芸人さんが出るんだろうし、松本さんが考えた企画がいろいろあるじゃないですか。そういうのをやるのかな」と想像。土屋は「昔の映像が見られるのかどうか。今までのダウンタウンの映像も見たいってファンもいるでしょうし。そうなるとそっち（ダウンタウンチャンネル）に全部行くと、今まで手軽に見られていたものが見られなってくるかも」と話していた。