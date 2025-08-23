カンヌ、上海で絶賛『見はらし世代』黒崎煌代、遠藤憲一、井川遥、木竜麻生を捉えた場面写真解禁
団塚唯我監督のオリジナル脚本・初長編映画『見はらし世代』より、主演の黒崎煌代や、遠藤憲一、井川遥、木竜麻生の演じる4人の家族が、それぞれの思いを胸に日々を過ごす日常を切り取った場面写真9点が一挙解禁された。
【写真】渋谷を舞台に描かれる4人の家族を捉えた『見はらし世代』場面写真ギャラリー
主人公の青年・蓮と、結婚を控え将来について悩む姉。そして母の喪失をきっかけに姉弟と疎遠になったランドスケープデザイナーの父。渋谷の街を舞台に、関係を再び見つめ直そうとする彼らを描く本作は、普遍的な家族の風景から、都市の再開発がもたらす影響までを繊細に描き出す。5月の第78回カンヌ国際映画祭の監督週間に日本人史上最年少、26歳の監督作品として選出された。
主人公・蓮を演じるのは黒崎煌代。「私のキャリアを最初から近くで観ていてくれた団塚監督だからこそ100％の信頼をもって撮影に臨むことができました」と信頼を寄せる団塚監督初長編作品にて、自身も初主演という大役に挑んだ。
父親・初を演じるのは遠藤憲一。母親・由美子を井川遥、姉・恵美を木竜麻生が演じる。
この度解禁された場面写真は、全部で9点。渋谷でコチョウランの配送運転手として働く主人公・蓮（黒崎煌代）を捉えた1枚には、冬の強い日差しを背に、蓮が配達中のコチョウランを抱える様子が浮かび上がる。仕事中に見せるその視線の先には何があるのかが気になる印象的なカットになっている。
その他、蓮が姉の恵美（木竜麻生）とともに工事中の夜の渋谷の街並みを歩道橋から見下ろす様子や、ソファにたたずみ、虚空を見つめる母・由美子（井川遥）、自身が手がけた商業施設の写真を背に、どことなく孤独を感じさせる父・初（遠藤憲一）、職場で思い詰めた表情を見せる蓮、渋谷の夜空を見上げる恵美など、4人の家族がそれぞれの思いを抱えながら日々を過ごす日常が切り取られている。
蓮の計らいによって数年ぶりに再会した初、恵美の家族3人でテーブルを囲むカットからは、どことなくぎこちなさが感じられ、現在の家族の関係性が思いやられる。
映画『見はらし世代』は、10月10日より全国公開。
