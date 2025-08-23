イモトアヤコ、北川景子39歳の誕生日を祝福 「2人ともいい笑顔」「仲良しすぎ」
タレントのイモトアヤコが22日、自身のインスタグラムを更新。女優・北川景子の39歳の誕生日を祝ったことを報告し、仲睦まじい2ショットを公開した。
【写真】北川景子39歳の誕生日を祝福するイモトアヤコ
イモトは「景子ちゃん #happybirthday」とコメントを添え、当日に誕生日を祝った様子を投稿。「当日バースデーお祝いできて嬉しいよ 毎度のことながらあっとゆーまに #時間がすぎる #話が面白すぎる #登場から綺麗すぎる」と振り返り、北川への祝福の言葉をつづった。
公開された写真では、花束を手にした北川と隣に座るイモトが笑顔を見せており、テーブルには「Happy Birthday Keiko」と書かれたデザートプレートも並んでいる。
ファンからは「お誕生日おめでとうございます。お二人の笑顔素敵です」「イモトちゃん、毎年景子ちゃんのお誕生日の写真ありがとう」「2人ともいい笑顔」「仲良しすぎますよね」といった声が寄せられている。
引用：「イモトアヤコ」インスタグラム（＠imotodesse）
