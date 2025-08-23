相葉雅紀、持ち歩いている食べ物とは「腸活のために」
【モデルプレス＝2025/08/23】嵐の相葉雅紀が、22日深夜に放送されたパーソナリティーを務める番組「嵐・相葉雅紀のレコメン！アラシリミックス」（文化放送／毎週金曜24時〜）に出演。腸活のために持ち歩いている食べ物を明かした。
【写真】嵐4人、活動休止後にサプライズ集結
この日の放送では、リスナーからのメールをきっかけに甘酒の魅力についてトーク。相葉は「甘酒は腸活のために飲みだした」と言い「あまり甘すぎても飲めないので、中でもすっきりしたやつを探して飲むようにしていますね」と明かした。また、出先で見つけると絶対に購入してしまうと話し「持ち歩いてますもん。クーラーボックスみたいなのに氷を入れて、甘酒と納豆を持って仕事に出ます」と告白。「昼休憩とかで飲んで食べて。朝も家で飲んでいくんですけど」と腸活のこだわりを語った。
続けて「これは腸にいいんだ」と思いながら飲んでいると説明。相葉の話を聞いた俳優のえなりかずきも腸活を始めたそうで「（えなりは）家でぬか漬けやってるって。すげぇなぁ、って」と感心していた。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
