可愛らしいモチーフを使いながら、色味やシルエットで大人向けにアレンジ！CAFE OHZAN「保冷バッグ」

CAFE OHZAN(カフェオウザン)が、2025年8月20日(水)より、銀座三越店および公式オンラインストアにて、オリジナルプリントの保冷バッグを先行販売！

CAFE OHZAN「保冷バッグ」

■保冷バッグ (パープル)

商品名 ： 保冷バッグ (パープル)

価格 ： 1,485円(税込)

サイズ ： 展開時：W395×D120×H390mm 肩紐：550mm

発売日 ： 2025年8月20日(水)

■販売店情報

※銀座三越店およびCAFE OHZAN公式オンラインストアにて先行販売。

その他店舗での発売時期は未定です。

直営店

・銀座三越店

“大人可愛い”をテーマにチョコレートラスクを展開するCAFE OHZAN(カフェオウザン)。

気温が高くなる夏場でも安心してチョコレート菓子を持ち運べるよう、オリジナルプリントの保冷バッグです。

保冷バッグは、2021年に初めて発売し、その後も色や柄を変えながら定期的に発売している大人気商品です。

2025年の新作は、爽やかなライラックカラーをベースに、ピンクやパープルで小花柄を描きました。

奥行きのある花柄と上下にあしらったレースプリントが上品な印象です。

可愛らしいモチーフを使いながら、色味やシルエットで大人向けにアレンジした、CAFE OHZANらしいデザインになっています。

バッグ上部には隙間を作らないような構造でファスナーがつけられており、冷気を逃さずしっかりと閉められます。

保冷剤とともにチョコレート菓子を入れた場合、2〜3時間ほどの持ち運びが可能です。

マチがあり、2Lサイズのペットボトルが3つほど入ります。

肩紐は55cmと、バッグを肩にかけて持ち運べる長さ。

日常のお買い物にも使える便利なサイズ感です。

底部にもファスナーがついており、小さく折りたたむことができるのもポイント。

普段使いのバッグにひとつ入れておき、さっと出してすぐに使うことができます。

猛暑が続く中、保冷バッグはもう夏の必需品。

持ち運ぶなら、ファッションアイテムとしても楽しめるデザインのものがおすすめです。

CAFE OHZANのロマンティックな世界観を詰め込んだ、大人ガーリーな保冷バッグ。

