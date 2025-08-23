◇MLB パドレス-ドジャース(日本時間23日、ペトコ・パーク)

パドレスのダルビッシュ有投手が、ドジャースと行われているナ・リーグ西地区の首位攻防3連戦の初戦に先発登板。6回74球、被安打1、奪三振5、1失点と好投を見せ、リードを守って降板しています。

今季9度目の先発マウンドにあがったダルビッシュ投手。初回の先頭で迎えた大谷翔平選手をファーストゴロに打ち取るなど、三者凡退の立ち上がりを見せます。さらに2回も三者凡退と上々のピッチング。しかし3回には1アウトランナーなしからアレックス・フリーランド選手を打席に迎えると、メジャー初HRを浴び失点。この日浴びた初ヒットがドジャースの先制弾となりました。

しかしその後のイニングでは再び三者凡退など好投を継続。6回を投げ終えたところで降板となりました。この日は5イニングで三者凡退を記録するなど、74球を投げ、被安打1、奪三振5、与四死球2、1失点という成績でした。

大谷選手との3度の対戦では、ファーストゴロ、ライトライナー、四球という結果になっています。