北谷が実践学園を2OTの末に撃破…後半に怒涛の追い上げ、新垣成汰が21得点／全中男子決勝T

8月23日、鹿児島で「令和7年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校バスケットボール大会」男子決勝トーナメントが開幕。北谷町立北谷中学校（沖縄県）が実践学園中学校（東京都）とのダブルオーバータイムの大激戦を制し、初戦突破を果たした。

試合序盤は互いに穏やかな立ち上がりとなり、前半を終えて16－22と北谷の6点ビハインド。第3クォーターで点差は平行線をたどったが、最終クォーターから北谷が怒涛の追い上げを披露し、試合は延長戦に突入する。1度目のオーバータイムは4－4で終了するも、2度目は北谷が要所で得点を沈め、最終スコア56－51で接戦をものにした。

勝利した北谷は、新垣成汰が21得点5リバウンド2スティール、モーネアー ロイド・ジュダが13得点18リバウンドのダブルダブルでチームをけん引。白星を逃した実践学園は、田中泰誠が22得点5リバウンド3スティール、バーケット彗が8得点12リバウンドを挙げている。

■試合結果



北谷町立北谷中学校 56－51 実践学園中学校



北谷｜5｜13｜11｜16｜4｜9｜＝56



実践｜9｜13｜12｜9｜4｜4｜＝51

【動画】予選から勢いに乗る北谷がベスト8入り！