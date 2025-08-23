北谷が実践学園を2OTの末に撃破…後半に怒涛の追い上げ、新垣成汰が21得点／全中男子決勝T
8月23日、鹿児島で「令和7年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校バスケットボール大会」男子決勝トーナメントが開幕。北谷町立北谷中学校（沖縄県）が実践学園中学校（東京都）とのダブルオーバータイムの大激戦を制し、初戦突破を果たした。
試合序盤は互いに穏やかな立ち上がりとなり、前半を終えて16－22と北谷の6点ビハインド。第3クォーターで点差は平行線をたどったが、最終クォーターから北谷が怒涛の追い上げを披露し、試合は延長戦に突入する。1度目のオーバータイムは4－4で終了するも、2度目は北谷が要所で得点を沈め、最終スコア56－51で接戦をものにした。
勝利した北谷は、新垣成汰が21得点5リバウンド2スティール、モーネアー ロイド・ジュダが13得点18リバウンドのダブルダブルでチームをけん引。白星を逃した実践学園は、田中泰誠が22得点5リバウンド3スティール、バーケット彗が8得点12リバウンドを挙げている。
■試合結果
北谷町立北谷中学校 56－51 実践学園中学校
北谷｜5｜13｜11｜16｜4｜9｜＝56
実践｜9｜13｜12｜9｜4｜4｜＝51
【動画】予選から勢いに乗る北谷がベスト8入り！
前半ラストに #北谷 のビッグプレー👀
体勢を崩しながら #古波蔵凜人(#6) がブザービーター🙌🙌
🏀#全中バスケ 2025🏆
【男子予選リーグ】#東北学院(宮城) 🆚 #北谷(沖縄)
見逃し視聴はこちら👇https://t.co/SnnTH9AIxZ#バスケットLIVE 全試合配信中📡#中学バスケ#全中@JAPANBASKETBALL pic.twitter.com/EWNyUNUVon
- バスケットLIVE (@BASKETLIVE_JP) August 22, 2025