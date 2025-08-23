金沢学院が“100点ゲーム”で日野に快勝…チーム全員が得点をマーク／全中男子決勝T

8月23日、鹿児島で「令和7年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校バスケットボール大会」男子決勝トーナメントが開幕。金沢学院大学附属中学校（石川県）が日野町立日野中学校（滋賀県）を100点ゲームで破り、準々決勝に駒を進めた。

試合開始から高い攻撃力を発揮した金沢学院は、前半を終えて61－21とトリプルスコアに近い点差で試合をリード。光永將真、水上天漣、立川煌大らベンチ出場の面々も2ケタ得点でチームに勢いを与え、ほかの登録メンバーも全員が得点に成功する。そのまま優勢を保ち、最終スコア102－50で金沢学院が勝利を飾った。

ダブルスコアでの快勝に成功した金沢学院は、チームハイ13得点を挙げた光永を筆頭に、計4名が2ケタ得点をマーク。悔しい敗戦となった日野は、西澤偉央がゲームハイ23得点に加え、9リバウンド2アシストと奮闘した。

■試合結果



日野町立日野中学校 50－102 金沢学院大学附属中学校



日野｜9｜12｜11｜18｜＝50



金沢｜31｜30｜24｜17｜＝102

【動画】圧巻のオフェンスで快勝を収めた金沢学院！