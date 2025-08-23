雨宮天、2年ぶり2回目となるディナーショー『LAWSON presents 雨宮天ディナーショー 2025』の開催が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『LAWSON presents 雨宮天ディナーショー 2025』は11月24日にグランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール香雲で開催！

雨宮天が、2年ぶり2回目となるディナーショーを11月24日に東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール香雲にて開催する。

8月10日に行われたアーティストデビュー10周年の締めくくりを飾るイベント『LAWSON presents 雨宮天 アーティストデビュー 10th Anniversary Event 10くすGiving!!』内で発表された。

イベントは昼夜2部制で実施。8月23日12時からチケット受付も開始となった。10周年を駆け抜けた雨宮のチャレンジはまだまだ続きそうだ。

2023年に開催された初めてのディナーショーでは、チケットは即完売。振り袖に身を包んだ雨宮が、自身の楽曲やカバー楽曲を織り交ぜながら歌唱し、大好評を博した。

大磯での開催にちなみ、自身が作詞作曲をした「Oh, it’s so dreamy!」がラストナンバーとして披露されたこともあり、今回もどのような楽曲が歌唱されるのか期待が高まる。

※写真は前回のディナーショー時のもの

イベント情報

『LAWSON presents 雨宮天ディナーショー 2025』

11/24（月・祝）東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール香雲

第1部 OPEN 12:00 / LUNCH 12:30～ / SHOW 14:10～

第2部 OPEN 17:00 / DINNER 17:30～ / SHOW 19:10～

雨宮天 OFFICIAL SITE

https://www.amamiyasora.jp/