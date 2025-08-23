韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が日本・米国との首脳会談のため２３日午前、ソウル空港から出国した。今回の歴訪には金恵景（キム・ヘギョン）夫人も同行した。６月に先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）出席のためのカナダを訪問して以来２回目の海外歴訪となる。

ソウル空港では与党「共に民主党」の鄭清来（チョン・チョンレ）代表、金炳基（キム・ビョンギ）院内代表、尹昊重（ユン・ホジュン）行政安全部長官と大統領室の禹相虎（ウ・サンホ）政務首席秘書官らが李大統領夫妻を見送った。在韓日本大使館の実生泰介総括公使、在韓米国大使館のジェームズ・ヘラー次席もソウル空港で李大統領とあいさつした。

李大統領は最初の２日間、東京で日程を消化する。到着後には在日同胞との懇談会が予定されている。午後には石破茂首相と首脳会談および晩餐懇談会をする。翌日の２４日午前に日本議会の主要人物と会談した後、訪日日程を終える。

その後、米国に向けて出発し、現地時間の同日午後にワシントンに到着する。

トランプ大統領との韓米首脳会談は２５日午前に開かれる。その後、韓米両国の財界人との「ビジネスラウンドテーブル」行事、米シンクタンク戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）招請演説が続く予定だ。２６日にはペンシルベニア州フィラデルフィアに移動し、ハンファオーシャンが買収したフィリー造船所を訪問する。

３日間の米国日程を終えた李大統領は２８日未明に帰国する。