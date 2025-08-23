「Awesome SVリーグを闘った四人の記録」(C) 2025「Awesome」フィルムパートナーズ

8月23日からスタートした女子に続き、9月13日(土)からはフィリピンで男子の戦いが幕を開ける、バレーボール3大大会の一つ"世界バレー"こと「バレーボール世界選手権」。

"歴代最強"と謳われる日本代表は、先日の「ネーションズリーグ」で優勝国ポーランドに惜敗し6位という結果に終わったが、今大会に向けた合宿に多くのファンが詰め掛けるなど、大きな期待が寄せられている。

中でも絶対的キャプテン・石川祐希と共に昨今の男子バレー人気を牽引するのが、日本代表のエースとして期待が注がれている高橋藍（※「高」は正しくは「はしごだか」)だ。

昨年は「大同生命SV.LEAGUE」でサントリーサンバーズ大阪を"初代王者"に導き、大会MVPにも選ばれる活躍を見せた高橋。そんな高橋ら日本のスター選手を通じ、"SV.LEAGUE元年"の激闘に迫った映画「Awesome SVリーグを闘った四人の記録」が9月12日(金)から公開される。

2027年シーズンまでの完全なプロリーグ化、2030年には世界最高峰のリーグになることを目指し、従来のV.LEAGUEを再編する形で昨年新たにスタートした「大同生命SV.LEAGUE」。その1年目となった2024-25シーズン、男子は10チームによる戦いが繰り広げられた。

日本代表の選手や海外の実力者が顔を揃えた群雄割拠の中で、より一層熱い火花を散らし合ったのが、レギュラーシーズン上位チームによるトーナメント形式のチャンピオンシップ。

映画では高橋に加え、関田誠大(ジェイテクトSTINGS愛知 ※2024-2025シーズン当時)、西田有志(大阪ブルテオン)、柳田将洋(東京グレートベアーズ)の4選手に密着。試合の模様を中心に、熾烈な戦いの最中に感じていた苦悩など秘められた心境が、素顔を交えながら語られていく。

今季から名門サントリーの新キャプテンに抜擢されるなど、リーダーとしてのさらなる活躍が求められる高橋は、チャンピオンシップの決勝ラウンドではベンチに下げられるという不調も。その裏で何を考えていたのか？復活を遂げるに至ったメンタルの強さが明らかになっていく。

さらに、チームメイトでもある兄・塁と共に地元・京都のアミューズメント施設に足を運び、ボーリングや卓球などを満喫する一幕も。爽やかな笑顔を浮かべながら兄を次々と打ち負かすスポーツ万能な一面を見せるなど、なるべくしてエースになったと思えるスター性を感じさせる。

パリ五輪後に日本代表での活動について一時休止を宣言し、今回の世界バレーも不参加が濃厚な西田は、代表でも同じオポジットとしてしのぎを削り合う宮浦健人擁するジェイテクトSTINGS愛知との死闘をプレイバック。その一方で、サウナでととのう様子や美容ケアへのこだわりなど、豪快なプレーからは想像がつかないようなリラックスした表情も印象的だ。

また、2024-25シーズン直後に右足関節の手術、そして今シーズンからサントリーへの移籍という大きな決断をした絶対的司令塔のセッター関田も、感情むき出しのコートでの姿とは対照的なシャイな一面が明らかに。それでも古着愛を語らせれば饒舌になるなど、知られざる選手の個性が次々と顔を出していく。

かつて日本代表のキャプテンを務めた柳田のコーヒーフリークぶりなど、選手の意外な素顔まで貴重なシーンも捉えた「Awesome SVリーグを闘った四人の記録」。選手のコートでの情熱的なプレーはもちろん、個性豊かな選手たちの特徴を知れば、世界バレー、そして10月から始まる今季の「SV.LEAGUE」がより楽しめることだろう。

映画情報

Awesome SVリーグを闘った四人の記録

9月12日(金)より3週間限定ロードショー

