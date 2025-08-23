元乃木坂４６でタレント・俳優の秋元真夏（３２）が２３日、都内で、フォトブック「淡淡」（あわあわ＝幻冬舎）の発売記念イベントを開催した。

今作は日本各地で１年間かけて撮影を敢行。お気に入りカットには西表島で撮影したという水着姿を挙げた中、体作りについては「ごはん食べるのがすごい好きなので食べ続けたいっていうのもあってあんまりダイエットはできなかった」とし「それを良いことに今までと違うありのままを映すということで」とおちゃめに説明していた。

乃木坂卒業から約２年半経過し、卒業当時は自身の体重が「７キロくらいばーんと増えちゃった」と苦笑いで告白。「そこからさすがに増えすぎだと思って調整して、今はプラス３キロくらいになりました。まんべんなくプラス３キロつきました」と明かしていた。

また秋元はこの日「今日初めて言うんですけど」とし「免許を取りました」と告白。１発で試験に合格したとし「久々の勉強で難しかったけど詰め込んで受かりました」と笑顔。秋元自身はグループ時代から運動音痴なイメージが付いているが「事務所の方にも免許を取るって言ったらやめといたらって言われたけど、教習所の先生には褒められて。いい感じじゃんって思ったけどその油断が良くないので、運転しすぎないようにはしようと思います」としていた。