読売テレビ『24時間テレビ』の出演者発表＆ロケ内容発表 こっちのけんとは「心の病」語る 新人アナ3人が中継に登場
夏恒例『24時間テレビ48』（8月30日〜31日生放送、日本テレビ系）で、読売テレビの放送に三倉茉奈・佳奈、こっちのけんと、カベポスター、新人アナウンサーの増田陽名、藤岡宗我、吉澤真彩が出演することが決定した。
【場面カット】「“日本初の車いす看護師”を目指す女性」を取材する三倉茉奈・佳奈
特別企画として、三倉茉奈・佳奈は「“日本初の車いす看護師”を目指す女性」を取材。こっちのけんとは、黒木千晶アナウンサーとの対談で自身の「心の病」について語る。そして、今年読売テレビに入社した新人アナウンサー3人は中継出演する。
茉奈と佳奈は大阪府泉佐野市にある「看護専門学校」に通う学生を訪ねる。「無痛分娩の注射」によって脊髄を損傷し、車いすでの生活を余儀なくされた女性が看護師になるため、日々奮闘する姿を取材する。
こっちのけんとは、自身の「心の病」について語り、「双極性障がい」で苦しんだ経験を元に完成させた楽曲「死ぬな！」を生披露する。
増田アナ、藤岡アナ、吉澤アナは。募金ブースからの中継や、今年の読売テレビの目玉企画となる、番組テーマ「あなたのことを教えて」にちなんだ読売テレビ社屋で行われる視聴者と出演者をつなぐ「プロフィール帳企画」の紹介などさまざまな中継を行う。
【番組名】
24時間テレビ48‐愛は地球を救う-
【24時間テレビ 放送日時】
30日（土）午後6時30分〜31日（日）午後8時54分
【関西ローカルパート 放送日時】
31日（日）午前11時24分〜午後0時24分、午後4時59分〜5時23分（予定）
※30日も随時中継あり
【出演】
＜読売テレビ司会＞
ミルクボーイ（駒場孝・内海崇）／黒木千晶（読売テレビアナウンサー）
＜ytvサポーター＞
西村拓哉、嶋崎斗亜（※崎＝たつさき）、伊藤篤志、池川侑希弥、角紳太郎（関西ジュニア）
＜ytvゲスト＞
三倉茉奈／三倉佳奈／カベポスター（永見大吾・浜田順平）／こっちのけんと
＜中継出演＞
増田陽名／藤岡宗我／吉澤真彩（読売テレビアナウンサー）
