TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Ä¹Ìî¸©·Ú°æÂôÄ®¤ÇÀÅÍÜÃæ¤Î¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤¬¥­¥ã¥Ù¥ÄÈª¤ò»¶ºö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤ª¤È¤È¤¤¤«¤é·Ú°æÂôÄ®¤ÇÀÅÍÜÃæ¤Î¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Ï¡¢¸áÁ°10»þÈ¾¤¹¤®¡¢ÂçÆü¸þ³«ÂóÃÏ¤òË¬¤ì¡¢¥­¥ã¥Ù¥ÄÈª¤ò»¶ºö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖÏª¤¬¹ß¤ê¤Æ¡×

¡ÖÏª¤Ê¤Î¤«¡¢¿å¤ò¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤«¤Í¡£¤³¤ÎÊÕ¤º¤¤¤Ö¤ó´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¹¤³¤·¤Þ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×

¾å¹Ä¤µ¤Þ¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¡¢¿´Â¡¤Ë¡Ö¾å¼¼À­ÉÔÀ°Ì®¡×¤Î¾É¾õ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄË¤ß¤Ê¤É¤Î¼«³Ð¾É¾õ¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤ÎÀÅÍÜ¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤´É×ºÊ¤Ï¡¢29Æü¤Þ¤ÇÂÚºß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£