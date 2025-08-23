株式会社NEXERはこのほど、MotoMと共同で、全国の男女1000人を対象に「自宅のインテリアにこだわっていそうな芸能人」に関するアンケート調査を実施、結果を公開した。



【調査結果】圧倒的な気品で1位に輝いた超セレブ

第5位はヒロミ。DIYの腕前とインテリアセンスが注目される芸能人の一人。「こだわりよりも自身の感性で仕上げていそうなイメージ」（40代・男性）、「自分で納得いかない所は直してしまいそうだから」（40代・男性）など、多くの支持を集めた。



第4位は木村拓哉。洗練されたファッションセンス同様、自宅のインテリアにもこだわりがありそうとの声が多数。「カッコ良い人なので部屋もカッコ良さそう」（50代・女性）、「私服も生活もオシャレだから自宅も綺麗なイメージがある」（30代・女性）などの理由から上位に選ばれた。



第3位はGACKT。モノトーンで統一されたスタイリッシュな自宅や、徹底された美的センスが話題。「なんでも一流で揃えてそうだから」（40代・男性）、「テレビで見る感じ、身の回りをきちんとしていそう」（10代・男性）などの声が集まった。



第2位は所ジョージ。自宅兼スタジオ「世田谷ベース」をはじめ、趣味を詰め込んだ空間づくりが印象的だ。「アメリカンスタイルを極めてそう」（40代・男性）、「趣味のものに囲まれていて、楽しそうでオシャレだから」（40代・男性）などの声が寄せられた。



第1位はデヴィ夫人。「超セレブなので、普通の人と違って超豪華なインテリアだと思う」（20代・女性）、「豊富な財力で世界中の美術品を集めていそうだから」（30代・女性）、「本格的な輸入雑貨を揃えていそうだから」（40代・男性）など、華やかで気品あるライフスタイルが印象的で、多くの票を集めた。



ランキング結果は以下の通り。



第1位 デヴィ夫人 122票



第2位 所ジョージ 119票



第3位 GACKT 101票



第4位 木村拓哉 50票



第5位 ヒロミ 47票



第6位 北川景子 38票



第7位 アンミカ 34票



第8位 タモリ 29票



第9位 石田ゆり子 23票



第10位 田中みな実 22票



（よろず～ニュース編集部）