話題の浜川路己＆本多大夢のユニット「ROIROMだけの色があると思います」
オーディション番組で最終審査まで残り、注目を浴びた浜川路己さんと本多大夢さんによるユニット・ROIROMがananに初登場！ Q＆Aをお届けします。
浜川路己「HIROMUくんに確認してからSNSを上げます」
Q. ROIROMの魅力を一言で！
2人組であること。HIROMUくんと僕だから挑戦できるスタイルだという自負があります。
Q. 励まされた相手の言葉は？
僕、緊張しやすくて本番前とかふぁ〜ってなっちゃうことがあるんですけど、そういう時はいつもHIROMUくんが「大丈夫だよ、絶対」って。僕のすべてを肯定してくれて、ふぅ〜と力が抜けていく、ありがたい一言です。
Q. 相手のテンションを上げるためのトリセツは？
優しくて気を使いすぎちゃうところがあるので、「僕のことは気にしなくていいよ」っていつも思うんですよね…。でも、これトリセツではないですよね。なんだろうなあ。服の知識がものすごくて、スタイリストさんとよく“神々の会話”を交わしているんですよ。なので、服を褒めるとテンションが上がると思います！
Q. 相手の口癖は？
「ううん」。僕がちょっと間違ったことを言った時にHIROMUくんは「違う」って頭ごなしに否定せず、毎回「ううん」って優しく言ってくれます。
Q. シェアしたいアイテムは？
服（「中国でシェアしてたね」とHIROMUさん）。そうだ、トラヴィス・スコットのライブチケットが当たったから「欲しいです」ってお願いしたら、HIROMUくんが持っていたトラヴィスのパーカをくれました。超お気に入りです。
Q. 二人で旅するなら？
北海道。僕、国内では東京より北に行ったことがなくて。
Q. アルバイト歴は？
沖縄のホテルの清掃係。
Q. 憧れのアーティストは？
いっぱいいるけど、音楽を好きになったきっかけはザ・ウィークエンド。
Q. 演じてみたいジャンルは？
アクション。トム・クルーズさんが大好きで子どもの頃に『ミッション：インポッシブル/ゴースト・プロトコル』のブルジュ・ハリファに登るシーンを、お風呂場でめっちゃ再現してました（笑）。
Q. 持っているor関心のある資格は？
英検準2級。高校受験で使えると思って頑張って取ったんですけど、中3の途中から海外に行っちゃったので資格を活かし切れず…（泣）。
Q. 座右の銘は？
雨垂れ石を穿つ。僕は才能があるわけでなくて、全部ゼロからのスタート。でも、この言葉を軸におくと、周りと比べず自分自身に向き合い踏ん張れて、0を100にできると思えます。
Q. 最後の晩餐、何が食べたい？
お母さんのポーク卵。朝ごはんはそれしか作らないんです（笑）。あと、おばあちゃんの油みそと宮古そば。この3つを食べられれば悔いなし！
Q. SNSを発信する時に心掛けていることは？
フォローしてくださっている方と共有したいことをラフに伝えようとしているかな。でも、一人じゃ怖くて上げられなくて、HIROMUくんに「どう思います？」って聞いてから投稿します。
はまがわ・ろい 2006年1月3日生まれ、沖縄県出身。華やかなダンスで魅了。香水にこだわる。
本多大夢「ROIと僕の二人でしか出せない色がある」
Q. ROIROMの魅力を一言で！
キャラクター。ROIと僕は似ているようで似ていないところもあるんですよね。だからこそ出せるROIROMだけの色があると思います。
Q. 励まされた相手の言葉は？
オーディションで同じパートを担当した時に言ってくれた「HIROMUくんのパフォーマンス、勉強になります」。あんなにもハッキリと褒められたことがなかったから意外だったんですけど、内心すごく嬉しかったですし、あの言葉で自信が持てました。
Q. 相手のテンションを上げるためのトリセツは？
ROIはカフェインが欠かせなくて、時間が経つと“切れたな”ってすぐわかるんです（笑）。そのタイミングを逃さずにコーヒーをあげるとバッテリーが戻ります。
Q. 相手の口癖は？
「言ってる意味、わかります…？」（「それ、嫌なやつじゃん！」とROIさん）。違う、違う。決して高圧的ではなくて、自分の話がちゃんと伝わっているか確認のためのフレーズ。本当によく言ってるよ。
Q. シェアしたいアイテムは？
香水。オリジナルで調香して、二人同じ香りをシェアしてみたいな。
Q. 二人で旅するなら？
熱海、箱根、下呂…どこか自然豊かな温泉に行きたいですね。ROIが苦手なので、サウナは特についてなくても大丈夫です。
Q. アルバイト歴は？
最初は100円ショップで3年くらい働いて、パン屋さん、ステーキハウスを経て最後は羽田空港の飲食店。オーディション中もラーメンと丼ものを作っていました。
Q. 憧れのアーティストは？
ブルーノ・マーズ。本当に音楽が好きなのが伝わってきて、方向性は違えど、僕の理想とするエンタメの最終形態です。
Q. 演じてみたいジャンルは？
福田雄一監督のようなコメディタッチの作品も、サスペンスも、ROIと同じくアクションも何でもやらせていただきたいです。憧れの俳優さんは池松壮亮さん。あの独特の間合いで、お芝居できるようになれたら。
Q. 持っているor関心のある資格は？
保護猫を2匹飼っていて、猫の知識を深めるための資格の資料請求中です。
Q. 座右の銘は？
夢は叶う。叶わない夢はないと思って生きていますし、夢をきちんと言葉にすることも大事だと感じます。
Q. 最後の晩餐、何が食べたい？
母の手料理。その中でもオムライスですね。鶏肉がゴロゴロ大きくて、バター感が強くて、卵はふわっふわ。オーソドックスではありますが、母の作ったものは、絶対にすぐそれだとわかります！
Q. SNSで発信する時に心掛けていることは？
誰かがマイナスな気持ちにならないように。対面だと表情がわかりますが、顔が見えないSNSだと余計に意図せず不快な思いをさせてしまったり、傷つけてしまったりすることもあるので。
ほんだ・ひろむ 2000年7月10日生まれ、神奈川県出身。美声が武器。作詞・作曲も手掛ける。ROIROM
ロイロム オーディション番組で最終審査まで残り、注目を浴びた二人によるユニット。結成直後から多くの雑誌の表紙を飾るなど、大きな話題に。公式Instagramは@roirom_official
きれいは、みんなで進んでく。ROIROMが見つけた新しい“自分らしさ”
ROIROM meets MAQuillAGE
その美貌とキャラクター、そして何より関係性で人気を集めるROIROMのふたり。自分では気づかないチャームを引き出すべく、お互いがメイクをプロデュース！ きれいと夢を前に進めるふたりのお守りコスメ、マキアージュについても語ります。
PR・マキアージュ
浜川さん・ジャンプスーツ\59,400（トローヴ TEL. 03-3868-0925） シャツ\26,400（semoh TEL. 03-6451-0705） イヤーカフ\13,200（four seven nine） ゴールドのネックレス（太）\3,080 左手のダブルフィンガーリング\2,310（共にシースキー） ゴールドのネックレス（細/上）\4,000 右手のバングル\9,000 左手のブレスレット\10,500（以上クロレココ） ゴールドのネックレス（細/下）\265,000（Elena Jewelry） 右手のブレスレット\3,300（ヘンカ） 右手小指のリング\2,900（Mamimi） すべてロードス TEL. 03-6416-1995 右手人差し指のリング\17,600 有刺鉄線のネックレス\191,400（共にイー・エム/e.m. 青山店 TEL. 03-6712-6797） その他はスタイリスト私物
本多さん・ブルゾン￥102,300（ジョン メイソン スミス/ジョン メイソン スミス ジェーン スミス ストア TEL. 03-5738-7721） シャツ￥27,500（ラッド ミュージシャン/ラッド ミュージシャン 原宿 TEL. 03-3470-6760） イヤーカフ￥20,900 右手人差し指の2連リング￥41,800 左手のバングル￥75,900 左手人差し指のリング￥25,300（以上イー・エム/e.m. 青山店 TEL. 03-6712-6797） チャームネックレス￥4,950（デイジールイス） ネックレス、上￥79,200 中/下￥75,900 下￥55,000（以上O-KI） ネックレス（中/上）￥3,300（TIGRIS） 右手のチェーン付きバングル￥62,150（CHIRO JEWELRY） 右手小指のリング￥138,600（Elena Jewelry） 左手小指のリング￥33,000（four seven nine） 以上ロードス TEL. 03-6416-1995 その他はスタイリスト私物
写真・SASU TEI（RETUNE rep） スタイリスト・藤長祥平 ヘア＆メイク・辻村友貴恵（ROIさん） 鈴木海希子（HIROMUさん） 取材、文・小泉咲子
anan2459号（2025年8月20日発売）より