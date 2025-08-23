いきなり６−０――バイエルンが猛烈に強いのか。ライプツィヒが弱いのか。ゴレツカの考えは明確「絶対に言わない」
現地８月21日に開催されたブンデスリーガ開幕戦で、伊藤洋輝（怪我でベンチ外）が所属する王者バイエルン・ミュンヘンが、昨季７位のRBライプツィヒとホームで対戦。６−０で大勝し、連覇に向けて最高のスタートを切った。
ヴァンサン・コンパニ監督が率いて２年目のバイエルンは、マイケル・オリーセの２発と新戦力ルイス・ディアスの得点で、３−０で折り返すと、後半にはハリー・ケインがハットトリックを達成。守っては39歳のGKマヌエル・ノイアーを中心に無失点で抑え、ライプツィヒに圧倒的な力の差を見せつけた。
バイエルン公式サイトによれば、ボランチでフル出場したヨズア・キミッヒは、「非常に良いスタートだった。結果だけでなく、プレーの仕方においてもだ。エネルギーを高く保てた。６-０の勝利は真の宣言だ」と手応えを口に。その上で、中４日で迎える３部ヴェーエンとのDFBポカール１回戦に向けて、こう語った。
「フットボールの素晴らしい点であり、同時に難しい点は、３日ごとに成果を証明し続けなければならないことだ。水曜日にはまた０−０からスタートする」
また、キミッヒとボランチでコンビを組み、68分までプレーしたレオン・ゴレツカは、ライプツィヒのレベルどうこうではなく、あくまで自分たちが強さを発揮したと主張した。
「相手（のパフォーマンス）が悪かったとは絶対に言わない。僕らは全力を尽くした。本当に良くやったと思う。完璧なスタートだった。チームが勢いに乗ると、全体的に勢いが生まれる。スタジアムもファンも盛り上がる。今日はボールに対するプレーで非常に貪欲だった。多くのボール奪取があり、そこからすぐに相手のゴールに迫れた」
ドイツの巨人は好調を維持し、今季を通して記録的な得点数を積み重ねられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ライプツィヒを６発粉砕！バイエルンの圧巻ゴールショー
ヴァンサン・コンパニ監督が率いて２年目のバイエルンは、マイケル・オリーセの２発と新戦力ルイス・ディアスの得点で、３−０で折り返すと、後半にはハリー・ケインがハットトリックを達成。守っては39歳のGKマヌエル・ノイアーを中心に無失点で抑え、ライプツィヒに圧倒的な力の差を見せつけた。
「フットボールの素晴らしい点であり、同時に難しい点は、３日ごとに成果を証明し続けなければならないことだ。水曜日にはまた０−０からスタートする」
また、キミッヒとボランチでコンビを組み、68分までプレーしたレオン・ゴレツカは、ライプツィヒのレベルどうこうではなく、あくまで自分たちが強さを発揮したと主張した。
「相手（のパフォーマンス）が悪かったとは絶対に言わない。僕らは全力を尽くした。本当に良くやったと思う。完璧なスタートだった。チームが勢いに乗ると、全体的に勢いが生まれる。スタジアムもファンも盛り上がる。今日はボールに対するプレーで非常に貪欲だった。多くのボール奪取があり、そこからすぐに相手のゴールに迫れた」
ドイツの巨人は好調を維持し、今季を通して記録的な得点数を積み重ねられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ライプツィヒを６発粉砕！バイエルンの圧巻ゴールショー