柴犬と川遊びに行ったら…思っていたのと違う『まさかの楽しみ方』を満喫することに。あまりにも愛くるしいその光景は記事執筆時点で48.7万回を超えて表示されており、2.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：犬と川遊びに行った結果→『華麗に泳ぐ』かと思っていたら…予想外な『まさかの楽しみ方』】

犬と川遊びに行った結果…

Xアカウント『@chachamarock』に投稿されたのは、柴犬「茶々麻呂之介」くんのお姿。この日、茶々麻呂之介くんは飼い主さんと共に川遊びに出かけられたのだといいます。

柴犬さんと川遊び…といえば、華麗な泳ぎを見せてくれるのかと思いきや…。思っているのと違う、キャラクター感あふれる、まさかの楽しみ方が話題になっているのです。

白鳥の浮き輪の上にちょこんと座り、川の流れに身を任せ、涼んでいたという茶々麻呂之介くん。飼い主さん曰く、毎年優雅に白鳥に乗るのが恒例となっているのだとか。

特に動くわけでもなく、泳ぐわけでもなく…ただただ、優雅に景色と川の流れを楽しむ茶々麻呂之介くんのお姿は、まるでアニメに登場するキャラクターのよう。

あまりにも愛くるしいその光景は、多くの人々を驚かせ、ほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「おとなしくどんぶらこしてるの可愛い」「おとなしくて良い子ですね」「かわいい」「いっちょめ号」「柴犬の川流れみて涼んでます」など、多くのコメントが寄せられています。

笑顔が素敵な男の子の日常

2019年10月29日生まれの茶々麻呂之介くんは、ニコニコ笑顔が素敵な男の子。飼い主さん、柴ともだちと一緒にさまざまな場所へのお出かけを楽しんだり、お家でのんびり過ごしたり。

表情がとっても豊かで、たくさんの仕草を見せてくれるのだそう。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らす茶々麻呂之介くんのお姿は、日々柴犬の魅力や癒やし、たくさんの笑顔を発信し続けています。

