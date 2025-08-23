初めてプールで遊ばせてみたら、想像以上に満喫していて…？ちょっとしたハプニングと、豪快すぎる遊び方が可愛いと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で39万回再生を突破し、「なんて尊い光景」「3人とも可愛すぎ」「ずっとニヤけながら見てます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：初めてのプールで大興奮する1歳の女の子と大型犬→ほっこりが止まらない『豪快に楽しむ光景』】

プールが怖いゴールデンレトリバー

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」に投稿されたのは、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、1歳の女の子『ほの』ちゃんと旅行に行ったときの様子です。この日は、3兄妹をプールで遊ばせることにしたそう。

とはいえ、みんなプールで泳ぐのは初めてです。おからちゃんは入水を怖がり、パパが抱っこすることでなんとか入れたのだそう。うにくんは泳げないのであひるボート、ほのちゃんも浮き輪でプカプカ浮かんで楽しみます。

豆柴がまさかの転覆！？

しばらくすると、徐々にプールに慣れてきた3兄妹。それぞれの楽しみ方を見つけ出しました。そんな中、うにくんにちょっとしたハプニングが！

あひるボートで浮かんでいたところ、ボートがひっくり返って転覆してしまったのです。必死の形相で犬かきをするうにくん…。すぐに駆けつけたパパに助けられて、事なきを得たそうです。

豪快に楽しむ光景にホッコリ

ハプニングはあったものの、うにくんとおからちゃんは庭と往復しながらプールを大満喫したといいます。あんなに怖がっていたおからちゃんも、最後は豪快なジャンプができるほどに…！おもちゃを追いかけて、一生懸命犬かきをしていたそうです。

プールが終わったら、ドライヤーで濡れた毛を乾かして晩御飯。よほど運動になったのか、3兄妹はみんないつもより寝つきが良かったそうですよ♪夢の中でもプールを楽しんでいるかもしれませんね。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「こっちも幸せな気持ちになる」「楽しそうな姿に嬉しくなりました」「幸せがいつまでも続きますように…」などさまざまなコメントが寄せられました。夏の素敵な思い出になりましたね！

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、うにくん＆おからちゃん＆ほのちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。