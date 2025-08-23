「目のやり場に困りそう」あびる優、タトゥーだらけの姿でランチを楽しむ！ 「お美しい」「目の保養」
タレントのあびる優さんは8月22日、自身のInstagramを更新。タトゥーがたくさん入った姿を公開しました。
【写真＆動画】あびる優のタトゥーだらけの姿
コメントでは、「ほんとにすき」「久々の投稿めっちゃ嬉しいです 毎日upしてほしい」「美味しそう！どこのお店だろう、私も食べに行きたい そしてお美しいです」「目の保養」「キャミかわいいです！」「下着みたいなキャミだから目のやり場に困りそう」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「私も食べに行きたい」あびるさんは「美味＆幸」とつづり、6枚の写真と3本の動画を投稿。おいしそうな料理を前に、うれしそうな笑顔を見せる自身の姿などです。キャミソールのようなトップスを着用しており、首や肩、腕に入ったタトゥーがあらわに。夏らしい服装がとても似合い、ヘルシーな美しさが際立っています。
「ありがとうの日々が続いてる」18日には「ありがとうの日々が続いてる ありがとう大好きな人達、、めいっぱいお返しするんだー」とつづり、誕生日を祝ってもらった時の様子を公開していたあびるさん。こちらでもタトゥーがちらりと見えています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
