タレントのあびる優さんは8月22日、自身のInstagramを更新。ランチを楽しむ姿を公開し、「美味しそう」などと反響を呼んでいます。

タレントのあびる優さんは8月22日、自身のInstagramを更新。タトゥーがたくさん入った姿を公開しました。

「私も食べに行きたい」

あびるさんは「美味＆幸」とつづり、6枚の写真と3本の動画を投稿。おいしそうな料理を前に、うれしそうな笑顔を見せる自身の姿などです。キャミソールのようなトップスを着用しており、首や肩、腕に入ったタトゥーがあらわに。夏らしい服装がとても似合い、ヘルシーな美しさが際立っています。

コメントでは、「ほんとにすき」「久々の投稿めっちゃ嬉しいです　毎日upしてほしい」「美味しそう！どこのお店だろう、私も食べに行きたい　そしてお美しいです」「目の保養」「キャミかわいいです！」「下着みたいなキャミだから目のやり場に困りそう」など、さまざまな声が寄せられました。

「ありがとうの日々が続いてる」

18日には「ありがとうの日々が続いてる　ありがとう大好きな人達、、めいっぱいお返しするんだー」とつづり、誕生日を祝ってもらった時の様子を公開していたあびるさん。こちらでもタトゥーがちらりと見えています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)