実写化でハマり役が多いと思う女性俳優ランキング！ 「長澤まさみ」を大差で上回った1位は？
これまで、映画やドラマでは、原作が漫画や小説の作品が数多く制作されてきました。人気キャラクターを演じる俳優たちは、時にはハマり役だと評価されることもあります。
All About ニュース編集部は8月1日に、全国の10〜70代の男女300人を対象に「似ている芸能人」に関するアンケート調査を実施。今回は、「実写化でハマり役が多いと思う女性俳優」ランキングの結果を紹介します。
【12位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは長澤まさみさんです。長澤さんは、2000年にオーディションでグランプリを受賞して芸能界デビュー。映画『世界の中心で、愛をさけぶ』をはじめ、『コンフィデンスマンJP』シリーズ（フジテレビ系）など、話題作に数多く出演してきました。
日本を代表する名優である長澤さんは、映画『タッチ』『ラフ ROUGH』『モテキ』『潔く柔く』『海街diary』、ドラマ『ドラゴン桜』（TBS系）などの実写化に参加。特にハマり役になったのが、映画『キングダム』シリーズで演じる楊端和です。凛々しく美しいキャラクターが長澤さんにぴったりで、高評価を得ています。
回答者からは、「ハマり役というか、役を自分のものにしてしまう才能があると思う」（50代女性／福島県）、「演技力がすごいからか全てハマってる」（20代女性／兵庫県）、「清純派ヒロインもくだけた役も、武将も演じていたがどれも違和感なく見ることができた」（20代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは橋本環奈さんでした。橋本さんは、アイドルグループで活動後、俳優として2016年3月公開の映画『セーラー服と機関銃−卒業−』で初主演を担当。すぐに人気を獲得し、これまでさまざまなドラマや映画で主演を務めてきました。
実写化作品への出演が多い俳優で、映画『銀魂』の神楽や『かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』の四宮かぐやなどハマり役が多数。ほかにも、映画『斉木楠雄のΨ難』『キングダム』『弱虫ペダル』、ドラマ『今日から俺は!!』（日本テレビ系）、『王様に捧ぐ薬指』（TBS系）、『天久鷹央の推理カルテ』（テレビ朝日系）など、実写化を担当することが特に多い女性俳優です。
回答者からは、「実写化しても違和感が無いくらいかわいいので」（20代女性／北海道）、「漫画やアニメから出てきたようなかわいらしい顔立ち、特に大きな目が魅力的です」（40代女性／埼玉県）、「銀魂の神楽ちゃんがそのまんま神楽ちゃんだったから」（40代女性／山口県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の筆者：ゆるま 小林 プロフィール
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
All About ニュース編集部は8月1日に、全国の10〜70代の男女300人を対象に「似ている芸能人」に関するアンケート調査を実施。今回は、「実写化でハマり役が多いと思う女性俳優」ランキングの結果を紹介します。
2位：長澤まさみ／26票
2位に選ばれたのは長澤まさみさんです。長澤さんは、2000年にオーディションでグランプリを受賞して芸能界デビュー。映画『世界の中心で、愛をさけぶ』をはじめ、『コンフィデンスマンJP』シリーズ（フジテレビ系）など、話題作に数多く出演してきました。
日本を代表する名優である長澤さんは、映画『タッチ』『ラフ ROUGH』『モテキ』『潔く柔く』『海街diary』、ドラマ『ドラゴン桜』（TBS系）などの実写化に参加。特にハマり役になったのが、映画『キングダム』シリーズで演じる楊端和です。凛々しく美しいキャラクターが長澤さんにぴったりで、高評価を得ています。
回答者からは、「ハマり役というか、役を自分のものにしてしまう才能があると思う」（50代女性／福島県）、「演技力がすごいからか全てハマってる」（20代女性／兵庫県）、「清純派ヒロインもくだけた役も、武将も演じていたがどれも違和感なく見ることができた」（20代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
1位：橋本環奈／121票
1位に選ばれたのは橋本環奈さんでした。橋本さんは、アイドルグループで活動後、俳優として2016年3月公開の映画『セーラー服と機関銃−卒業−』で初主演を担当。すぐに人気を獲得し、これまでさまざまなドラマや映画で主演を務めてきました。
実写化作品への出演が多い俳優で、映画『銀魂』の神楽や『かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』の四宮かぐやなどハマり役が多数。ほかにも、映画『斉木楠雄のΨ難』『キングダム』『弱虫ペダル』、ドラマ『今日から俺は!!』（日本テレビ系）、『王様に捧ぐ薬指』（TBS系）、『天久鷹央の推理カルテ』（テレビ朝日系）など、実写化を担当することが特に多い女性俳優です。
回答者からは、「実写化しても違和感が無いくらいかわいいので」（20代女性／北海道）、「漫画やアニメから出てきたようなかわいらしい顔立ち、特に大きな目が魅力的です」（40代女性／埼玉県）、「銀魂の神楽ちゃんがそのまんま神楽ちゃんだったから」（40代女性／山口県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の筆者：ゆるま 小林 プロフィール
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)