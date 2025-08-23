timelesz松島聡、手作り夕飯披露「簡単に作れると聞いて試したのに」
【モデルプレス＝2025/08/23】timelesz（タイムレス）の松島聡が22日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】松島聡「どうしたらいいんでしょう」調理過程公開
松島は「今日の夕食。カレーは比較的簡単に作れると聞いて試したのに、ジャガイモ見当たりません。茄子もほぼ消えました」と調理中の失敗を告白。「にんじんは、まぁぼちぼち居ます。どうしたらいいんでしょう」と困惑しながらも、「なんとか生き残った野菜を探し、一応、いい感じに盛り付けして完成形に近づけました」と完成に至るまでの過程を詳細に報告した。
この投稿に、ファンからは「料理している姿が想像できて微笑ましい」「失敗談も含めて愛おしい」「美味しそう」「野菜が消失するの分かります」「聡くんの手料理食べたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
